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空軍P-3C反潛機機艙冒煙　緊急降落人員均安

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▲▼國軍107年春節加強戰備,P-3C反潛機投擲熱焰彈,。（圖／記者季相儒攝）

▲P-3C反潛機。（資料照／記者季相儒攝）

記者黃巈禾／台北報導

據《中時電子報》報導，25日一架屏東第六聯聯隊反潛作戰大隊P-3C反潛機，上午8點多從屏東基地起飛後，在台海週邊進行偵潛任務，下午準備返場時，機艙內傳出濃厚燒焦味以及陣陣白煙，飛行員立刻緊急降落，人機均安，詳細原因尚待查證。

《ETtoday新聞雲》記者晚間7點半也致電空軍司令部政戰主任王純雄，他表示，該架飛機是在下午2點多準備降落時發現有燒焦味，幸好飛行員訓練有素，飛行員緊急降落，現場並無人員受傷，至於故障原因尚待查證。

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