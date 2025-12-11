青森睡魔抵嘉！文總邀日本青森頂尖睡魔師來台　打造媽祖巨型花燈

▲台日友好，青森睡魔抵嘉主視覺。（圖／文總提供）



記者陶本和／台北報導

「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」將於明年（2026）3月3至3月15日在台灣燈會亮相，文化總會重磅邀請日本青森知名睡魔師諏訪慎與林廣海，首次跨海來台現地創作大型睡魔燈籠，取材嘉義縣配天宮樸仔媽、千順將軍、山軍尊神虎爺公，更有青森睡魔祭核心陣容來台遊行演出，以高規格重現日本東北三大祭的氣勢。

文總秘書長李厚慶表示，從311東日本大地震到每一次的彼此救助與支援，台日始終以行動互相扶持，日前青森發生規模7.5的地震，台灣媒體和民眾都非常關注，就像關心自己的家人朋友那樣。青森市長西秀記不久前也說，青森與台灣距離近、關係穩定，是值得合作的夥伴。

李厚慶說，台日關係從官方到民間都相當緊密，這樣珍貴的關係需要細膩經營，因此文總期許善用自身角色，透過文化交流的方式，深化與日本的長期友誼。

「青森睡魔來台創作不只是體現文化交流，更是日本職人親手為台灣打造的祝福」。為了讓這份跨海情誼被更多人看見，文總串連地方社團參與睡魔燈籠糊紙作業，邀請嘉義縣永慶高中加入睡魔團隊夜間遊行，同時推出日本職人手工製作、限量100盞的「台日友好燈籠」，並保留可自由題字的空間，讓民眾留下想說的祝福，遠道而來的青森睡魔師，更將這份情誼再深化為真實可見的光影。

▼青森睡魔師林廣海。（圖／下町貴族）



作為日本東北三大祭之一，青森睡魔祭以巨型人偶花燈「睡魔」在夜間遊行的磅礴場面聞名，每年吸引上百萬國內外旅客前往朝聖。去年首次展出以「台灣媽祖」為主題的睡魔燈籠，由知名睡魔師諏訪慎與旅居青森的台灣作家下町貴族共同創作，不僅向台日情誼致意，也開啟兩國文化交流的新篇章。

文總將在此基礎上深化台日交流，舉辦「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」，寫下睡魔祭在亞洲進行的海外大型創作首例，是睡魔暨大英博物館後，睽違25年再次跨海展出，作品結合台灣在地宗教信仰，取材嘉義縣配天宮的樸仔媽、千順將軍、山軍尊神虎爺公，象徵跨越國界的信仰與文化交會，讓台日文化在光影中相互輝映，照亮彼此前行的道路。

為呈現最原汁原味的青森睡魔祭，此次睡魔燈籠除了靜態展出，更將參與台灣燈會遊行，活動邀請青森睡魔祭遊行中的核心陣容來台演出，包括：伴奏樂隊「睡魔囃子」、燈籠旁的舞者「跳人」和負責拉動燈籠的「曳き手」，以最高規格在台灣燈會現場重現青森夏日祭典的壯闊能量，在嘉義縣即可感受日本百年祭典的熱鬧與感動。

為了能讓更多民眾參與此次台日文化盛會，文總特別推出象徵開運與祝福、限量100盞的「台日友好燈籠」，每盞12,000元，即日起開放民眾認購，題字內容可自由發揮，不限日文、漢字、台灣華文或英文，字數限制為單行8字內、雙行共10字內。燈籠將於明年（2026）3月3日至3月15日台灣燈會期間展示，代表百份跨越國界的祝福與心意，與青森睡魔一同照亮嘉義縣夜空。

▼台日友好燈籠。（圖／文總提供）

