　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

青森睡魔抵嘉！文總邀日本青森頂尖睡魔師來台　打造媽祖巨型花燈

▲▼台日友好，青森睡魔抵嘉主視覺。（圖／文總提供）

▲台日友好，青森睡魔抵嘉主視覺。（圖／文總提供）

記者陶本和／台北報導

「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」將於明年（2026）3月3至3月15日在台灣燈會亮相，文化總會重磅邀請日本青森知名睡魔師諏訪慎與林廣海，首次跨海來台現地創作大型睡魔燈籠，取材嘉義縣配天宮樸仔媽、千順將軍、山軍尊神虎爺公，更有青森睡魔祭核心陣容來台遊行演出，以高規格重現日本東北三大祭的氣勢。

文總秘書長李厚慶表示，從311東日本大地震到每一次的彼此救助與支援，台日始終以行動互相扶持，日前青森發生規模7.5的地震，台灣媒體和民眾都非常關注，就像關心自己的家人朋友那樣。青森市長西秀記不久前也說，青森與台灣距離近、關係穩定，是值得合作的夥伴。

李厚慶說，台日關係從官方到民間都相當緊密，這樣珍貴的關係需要細膩經營，因此文總期許善用自身角色，透過文化交流的方式，深化與日本的長期友誼。

「青森睡魔來台創作不只是體現文化交流，更是日本職人親手為台灣打造的祝福」。為了讓這份跨海情誼被更多人看見，文總串連地方社團參與睡魔燈籠糊紙作業，邀請嘉義縣永慶高中加入睡魔團隊夜間遊行，同時推出日本職人手工製作、限量100盞的「台日友好燈籠」，並保留可自由題字的空間，讓民眾留下想說的祝福，遠道而來的青森睡魔師，更將這份情誼再深化為真實可見的光影。

▼青森睡魔師林廣海。（圖／下町貴族）

▲▼青森睡魔師林廣海。（圖／下町貴族）

作為日本東北三大祭之一，青森睡魔祭以巨型人偶花燈「睡魔」在夜間遊行的磅礴場面聞名，每年吸引上百萬國內外旅客前往朝聖。去年首次展出以「台灣媽祖」為主題的睡魔燈籠，由知名睡魔師諏訪慎與旅居青森的台灣作家下町貴族共同創作，不僅向台日情誼致意，也開啟兩國文化交流的新篇章。

文總將在此基礎上深化台日交流，舉辦「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」，寫下睡魔祭在亞洲進行的海外大型創作首例，是睡魔暨大英博物館後，睽違25年再次跨海展出，作品結合台灣在地宗教信仰，取材嘉義縣配天宮的樸仔媽、千順將軍、山軍尊神虎爺公，象徵跨越國界的信仰與文化交會，讓台日文化在光影中相互輝映，照亮彼此前行的道路。

為呈現最原汁原味的青森睡魔祭，此次睡魔燈籠除了靜態展出，更將參與台灣燈會遊行，活動邀請青森睡魔祭遊行中的核心陣容來台演出，包括：伴奏樂隊「睡魔囃子」、燈籠旁的舞者「跳人」和負責拉動燈籠的「曳き手」，以最高規格在台灣燈會現場重現青森夏日祭典的壯闊能量，在嘉義縣即可感受日本百年祭典的熱鬧與感動。

為了能讓更多民眾參與此次台日文化盛會，文總特別推出象徵開運與祝福、限量100盞的「台日友好燈籠」，每盞12,000元，即日起開放民眾認購，題字內容可自由發揮，不限日文、漢字、台灣華文或英文，字數限制為單行8字內、雙行共10字內。燈籠將於明年（2026）3月3日至3月15日台灣燈會期間展示，代表百份跨越國界的祝福與心意，與青森睡魔一同照亮嘉義縣夜空。

▼台日友好燈籠。（圖／文總提供）

▲▼台日友好燈籠。（圖／文總提供）▲▼台日友好燈籠。（圖／文總提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
三重「2000坪」CITYLINK將開幕！　首波19品牌搶先
台灣國產車　2025銷售冠亞軍提前出爐！
快訊／助理費除罪化炸鍋　白營要提折衷版本：不會全面除罪化
2女「口吞塞肛」115顆毒球！　入境台灣秒送醫
曾喊「不會倒」！預售屋爛尾2戶苦主慘套牢
麥當勞奶昔又賣光！今年喝不到了　官網緊急發公告
台正妹自帶鍋子！日本飯店煮和牛　網全炸鍋：丟人現眼
獨／富二代3P電擊性虐女友致死！　假釋後又出事被逮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

青森睡魔抵嘉！文總邀日本青森頂尖睡魔師來台　打造媽祖巨型花燈

快訊／藍推助理費除罪化炸鍋　白營要提折衷版本：不會全面除罪化

300國會助理連署要陳玉珍撤自肥條款　綠黨團、藍白1立委簽字挺助理

五角大廈機密簡報曝恐難保台　顧立雄：印太和平是美國核心利益

掩護周萬來避答助理費除罪化爭議？　韓國瑜喊誤會：沒有任何陰謀

陳玉珍推助理費除罪化　法務部：請審慎研議、自次屆實施

裝修公司拿5.9億RDX炸藥標案　顧立雄：是代理進口不需有自製產能

台灣軍購F-16V美國延遲交付　AIT：正透過專案管理機制在協調！

AIT：國會審1.25兆國防預算時　期待回答立法機構朋友各項問題

爆「衛浴專家」承攬國防部5.9億標案　凌濤：一路量身打造？

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

青森睡魔抵嘉！文總邀日本青森頂尖睡魔師來台　打造媽祖巨型花燈

快訊／藍推助理費除罪化炸鍋　白營要提折衷版本：不會全面除罪化

300國會助理連署要陳玉珍撤自肥條款　綠黨團、藍白1立委簽字挺助理

五角大廈機密簡報曝恐難保台　顧立雄：印太和平是美國核心利益

掩護周萬來避答助理費除罪化爭議？　韓國瑜喊誤會：沒有任何陰謀

陳玉珍推助理費除罪化　法務部：請審慎研議、自次屆實施

裝修公司拿5.9億RDX炸藥標案　顧立雄：是代理進口不需有自製產能

台灣軍購F-16V美國延遲交付　AIT：正透過專案管理機制在協調！

AIT：國會審1.25兆國防預算時　期待回答立法機構朋友各項問題

爆「衛浴專家」承攬國防部5.9億標案　凌濤：一路量身打造？

Meta、Intel搶同一家！Rivos估值被炒到翻倍　陳立武身份惹議

全聯大火真相曝！趕工犯4致命錯誤害9死　1500度火星點燃PS板釀禍

青焰牛排館明天進駐台中逢甲豐邑商旅 　12/21前4人同行1人免費

為教訓女兒「網路上別和陌生人聊天」　誇張媽找3人真的綁架她

饗食天堂瘋傳「3月進駐嘉義」！耐斯王子大飯店回應了：洽談中

海派私房菜遭砸內幕曝！新竹黑幫操盤...5煞「雲嘉衝台北」動手

華納2.25兆收購影響！《霍格華茲傳承2》恐生變　網呼籲禁壟斷

王力宏捐助百位孩童「又當爸」了！　當場激動落淚…多年暖舉曝光

女神降臨彰化「永靖謝平安」！李多慧手作刈包體驗會 最後名額倒數

吃滷肉飯「加上1配料」他喊很搭！　一票看傻眼：支持提告

【飛機出車禍】美國高速公路汽車突被飛機追撞！

政治熱門新聞

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

裝修公司5.9億拿RDX炸藥標案　國防部：它營業項目含化學原料批發

他估5縣市有望「藍天換綠地」　徐國勇：你一講我信心十足

爆近6億國防標案竟是裝修公司得標　王鴻薇：小吃店進口快篩翻版？

封小紅書　劉寶傑：國民黨爛民進黨蠢

300位國會助理連署要陳玉珍撤自肥條款　藍白僅1立委簽字挺助理

連環爆　凌濤揭「衛浴專家」承攬國軍5.9億標案

沈伯洋談不副署：行政VS立法直接對決　解散國會讓人民知道問題在哪

徐巧芯：開戰要正常上班上課才是詐騙

人工生殖法草案　將放寬2族群適用

苗博雅稱「戰爭可上班上課」遭酸爆　朱宥勳舉3例力挺：酸點在哪？

快訊／藍推助理費除罪化炸鍋　白營要提折衷版本：不會全面除罪化

賴瑞隆突PO「陳菊黑白照」喊想念！急補1句後又刪文

快訊／被爆因工會連署飆罵助理　劉書彬結巴：是請他們好好思考

更多熱門

相關新聞

陸學者：習近平與馬克宏再釋中法互信訊號

陸學者：習近平與馬克宏再釋中法互信訊號

法國總統馬克宏12月5日在四川都江堰與中國國家主席習近平非正式會晤進行友好交流，也未第四次訪華行程畫下融洽收尾。多名中國國際問題學者受訪時指出，中法元首選擇在「天府之國」進行非正式互動，既呼應中國「禮尚往來」傳統，也象徵兩國深化文明對話與文化互信的政治訊號。

兩岸原創音樂交流　台創作者155人參與熱度大幅提升

兩岸原創音樂交流　台創作者155人參與熱度大幅提升

台糖出手了！日本老闆狂掃砂糖「曝超巨大禮」　

台糖出手了！日本老闆狂掃砂糖「曝超巨大禮」　

中共「黃海實彈演習」施壓日　報告曝國際反制非僅日中雙邊爭議

中共「黃海實彈演習」施壓日　報告曝國際反制非僅日中雙邊爭議

賴清德、林佳龍po壽司照　日網：台灣真朋友

賴清德、林佳龍po壽司照　日網：台灣真朋友

關鍵字：

青森睡魔台日友好嘉義燈會文化交流限量燈籠

讀者迴響

熱門新聞

年輕人5大最厭惡的員工福利

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

陸第一網紅癌症復發轉移！停播1年遭傳「人沒了」親曝真相

陸男飛無人機意外拍到崖洞乾屍！

不只愛玩越界！小煜爆「常喝到爛醉」

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

說話不算話星座Top 3 ！

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面