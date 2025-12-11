助理費修法惹議！　翁曉玲「權益不變」：除非他們擔心自己不夠好

▲立委翁曉玲。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案修法，明定助理費由立委統籌運用，引發國會助理反彈。立法院司法法制委員會今（11日）進行助理費除罪化專報，國民黨立委翁曉玲在質詢時提到，陳玉珍的提案他有些也不是贊同的，但是這都可以討論，且修法不會影響既有助理權利，除非「他們認為自己不夠優秀、不夠qualified（合格），擔心未來改變，立委不願意聘用」。這個修法不是除罪化，頂多是不適用貪污治罪條例，還有其他很多法律有規定，被媒體帶風向立委自肥，「統籌運用經費不可能進到私人帳戶。」

陳玉珍提案修法，擬將公費助理費改為「補助費」，由立法院撥予立委統籌運用，且「免檢據核銷」，運用項目不限於助理費、助理實施健康檢查費用、助理文康活動費用、依勞動基準法等規定應由雇主負擔之相關費用及辦公事務費用，等同每個月47萬2,760元的公費助理費全部成為立委小金庫。

立法院司法法制委員會召委莊瑞雄今特別為此邀請法務部、審計部等單位針對修法進行專題報告，並審查綠委許智傑所提的「立法院公費助理任用法草案」。

翁曉玲質詢時表示，她反對公費助理一定至少要8人，她現在不能聘用工讀生，但明明業務面向可能只需要鐘點助理剪影片、拍拍照，或活動幫忙，但立法院只能聘請專任助理，因此制度面是不是可以更彈性？但當然會站在保障立委助理暨有權益上調整，包括維持文康活動費、健檢費、勞權依照《勞基法》，這不會有任何改變。

翁曉玲提到，今天助理工會有一些反彈，不是很清楚狀況，她都能理解，任何修正不會影響既有助理的權利，除非是「他們認為自己不夠優秀、不夠qualified（合格的）」，擔心未來改變的話立委不願意聘用，可能會有這樣的擔心，因為立法院每年編列預算，至少要聘8人，也就40來萬，平均一人5萬，如果要聘非常好的優秀國會助理，這個錢聘不到，所以為何一定要限縮8人。

翁曉玲說，該法案是否推進，她會聆聽大家意見，等到助理工會、社會、立委意見集思廣義，再看要不要繼續推進，但「推進代表改革，是有好處的，不改就像現在這樣，動不動助理變共犯」。

翁曉玲說，若立委真侵占助理費用，當然構成犯罪，刑法上有侵占、詐欺，所以外面媒體說提案要除罪化，哪來除罪化？頂多是用上不適用《貪污治罪條例》，還有很多相關法律規定，不是除罪化，雖然外面雜音很多，說立委自肥，連統籌運用，任何錢不可能進到個人私人帳戶，就算有讓立委們辦公室有一筆經費聘用人力，也是進到立法院，不會是私人帳戶，這不是自肥的問題。

