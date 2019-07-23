空軍花蓮基地8/10營區開放　3款主力戰機將性能展示

▲空軍花蓮基地營區開放，F16、幻象2000、IDF經國號衝場表演。（圖／資料照）



記者林銘翰／台北報導

國防部將於8月10日辦理「空軍花蓮基地營區開放活動」，屆時包括F-16戰機、幻象2000、IDF經國號戰機等主力戰機都將動態性能展示。除戰機展示外，尚有雷虎小組特技表演、空軍樂儀隊、地面靜態裝備展示以及園遊會等活動。

國防部23日上午召開例行記者會，就「空軍花蓮基地營區開放」規劃進行說明。空軍第五聯隊聯隊長謝日升表示，空軍花蓮基地將於8月10日上午9時至下午4時開放營區，希望藉由營區開放活動，展現國軍建軍備戰成果，增進與民眾接觸及良性活動，凝聚民眾向心，激發全民國防意識，團結全民防衛力量。

謝日升指出，活動項目包括雷虎小組特技表演、各型主力戰機性能展示、空軍樂儀隊、地面靜態裝備展示及園遊會等活動，提供國軍官兵、各政府機關、學校、團體及本國籍民眾入營參觀。

此外，除了主力戰機性能展示，還有黑鷹直升機UH-60M、眼鏡蛇直升機AH-1W、阿帕契直升機AH-64E、E-2K預警機、T-34教練機、RF-5E偵照機、天弓飛彈、麻雀飛彈、CM22迫砲車、M60A3戰車等裝備之靜態展示。

謝日升提醒，參訪民眾憑中華民國身分證（或其他附照片之身分證件如駕照、健保卡等），並依管制人員引導進入營區，如未攜帶相關證明文件不得進場。為貫徹行政中立與營區純淨，嚴禁穿著、散發、張貼選舉有關服飾、文宣、旗幟或從事造勢活動。此外，營區內禁止攜帶、使用空拍機及遙控飛行器，以維軍機保密與飛航安全。

交通資訊方面，將分別於花蓮酒廠、德興球場、花蓮火車站、北埔火車站設置接駁站，若民眾搭乘火車則可於台鐵花蓮站前站出站、或北埔火車站出站轉搭接駁車前往活動會場；自行開車者則可至各接駁站轉搭接駁車入營。

謝日升表示，接駁車服務時間往程為活動當日上午7時至下午3時；返程則為下午4時活動結束至全部民眾離營為止，尖峰時段客滿即開車，離峰時段每10~15分鐘一班車，採點到點方式接駁，沿途不提供上、下車服務。