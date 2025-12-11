　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

墨西哥祭新關稅！亞洲1400項商品「最重課50%」　開鍘中國汽車

▲▼墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。（圖／路透）

▲ 薛恩鮑姆否認新關稅與美國關稅政策有關。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥國會參議院正式通過對亞洲商品課徵新關稅的法案，針對逾1400項未與墨西哥簽署貿易協定的亞洲國家產品，將課徵5%至50%不等的關稅，與美國加強對中貿易壁壘政策方向一致，旨在保護本土產業。

《彭博》報導，這項法案10日以76票贊成、5票反對、35票棄權獲得通過，新關稅將自明年起生效，涵蓋範圍包括服裝、金屬製品及汽車零件等，其中中國製造業成為主要目標，引發中國官員強烈批評，墨西哥此舉毫無道理且對中國有害。

法案通過正值墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）與美國總統川普進行高風險貿易談判之際，面臨須配合川普優先事項的壓力，令外界期待墨國對中徵收關稅，可能有望減輕美國對墨西哥鋼鐵、鋁等商品祭出的懲罰性關稅。

墨西哥財政部估算，新關稅政策將為國庫帶來520億披索（約28億美元）的額外收入。薛恩鮑姆雖公開否認這項關稅措施與川普對中關稅有關，卻與川普作法相似。

根據法案，中國汽車將面臨最高50%關稅。數據顯示，中國車企目前已占墨西哥汽車市場20%份額，相較6年前幾乎零進口的情況大幅成長。墨西哥官員及當地汽車協會表態支持徵收進口關稅，盼能保護國內車輛製造業。

除新關稅以外，國會還賦予墨西哥經濟部彈性調整進口關稅的權力，以求在競爭條件下確保關鍵進口商品供應。《彭博》指出，這項政策有望在墨國明年與美國、加拿大檢討北美自由貿易協定（USMCA）前提供有利籌碼。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明3地降雨機率增　冷氣團周六報到「下探10度」
快訊／台積電帶頭殺！　台股狂瀉失守2萬8
陸87歲書畫大師范曾自爆「喜獲獨子」 失聯風波後首現身北京
快訊／才結婚1年...賴佩霞女婿驚傳病逝
LINE「1功能」訊息瞬間乾淨！　一票人驚實用：現在才知道
快訊／里長尋人聞到臭味　破門驚見男已死亡
小禎41歲生日「激吻小7歲男友」!　被霸氣攬入懷…勾腳緊抱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／南韓光州圖書館「施工崩塌」　2名工人慘遭活埋！

性侵未成年少女！韓「N號房」淫魔趙主彬追加判刑出爐　須入獄47年

政府嚴格控管！越南修法「全面禁稀土原礦出口」　明年起上路

瑞士選美小姐遭殘殺！　丈夫冷血肢解「丟攪拌機還溶屍」

緬甸軍方空襲醫院　至少31死68傷

墨西哥祭新關稅！亞洲1400項商品「最重課50%」　開鍘中國汽車

多次違反保護令　恐怖男勒斃妻子「屍體放推車四處遊街」

遭控從統一教收受名錶！南韓部長「緊急請辭」切割　民主黨陷風暴

UNIQLO羽絨外套實測！　日YTer揭「今年最強款式」：CP值爆表

攻台情境並未特別難　專家警告：須正視「核風險」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

快訊／南韓光州圖書館「施工崩塌」　2名工人慘遭活埋！

性侵未成年少女！韓「N號房」淫魔趙主彬追加判刑出爐　須入獄47年

政府嚴格控管！越南修法「全面禁稀土原礦出口」　明年起上路

瑞士選美小姐遭殘殺！　丈夫冷血肢解「丟攪拌機還溶屍」

緬甸軍方空襲醫院　至少31死68傷

墨西哥祭新關稅！亞洲1400項商品「最重課50%」　開鍘中國汽車

多次違反保護令　恐怖男勒斃妻子「屍體放推車四處遊街」

遭控從統一教收受名錶！南韓部長「緊急請辭」切割　民主黨陷風暴

UNIQLO羽絨外套實測！　日YTer揭「今年最強款式」：CP值爆表

攻台情境並未特別難　專家警告：須正視「核風險」

快訊／台股收盤大跌375.98點　台積電跌30元至1470

4年獵4間！「礁溪大鱷」疫後狂掃樓　5.4億再吞「太子行旅」

10年4度酒駕被抓！賴帳「18萬罰單」公寓被查封　男嚇傻分8期繳清

快訊／南韓光州圖書館「施工崩塌」　2名工人慘遭活埋！

外媒曝鄧愷威有意出戰WBC　經紀公司：參賽仍待多方評估

總預算卡關減稅福利、婚育宅等政策恐受影響　行政院再籲立院速審

再揭炸藥標案可後續擴充　王鴻薇：福麥裝修公司最高可拿14.1億

台南女警執勤遭斧頭偷襲撕裂傷　黃偉哲到派出所親慰：暴力絕不寬貸

快訊／台積電帶頭殺！台股收盤前狂瀉415點　失守2萬8

FF14繁中版上市！阿爾法立體一卡通超萌　可愛坐姿秒成光之夥伴

【鳳山命案】檳榔攤闆娘遭砍亡　女兒相驗痛哭跪地

國際熱門新聞

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

Fed利率連3降　鮑爾：可觀望是否進一步降息

快訊／挺台灣、限川普削弱北約　美眾院通過近1兆美元國防授權法

UQ羽絨外套實測　最強款式CP值爆表

五角大廈機密簡報：美國恐難保台

青森外海又發生5.9地震　2天內已23起

Fed降息美股收高近500點　台積電ADR漲逾2％

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

美要求ICC承諾不查川普　否則祭最重制裁

《購物狂的異想世界》名作家腦癌病逝！享年55歲

2025全球國家影響力排行出爐！　台灣擠進前20名

高樓陽台「集體裸拍」！20多名美艷女模遭逮

更多熱門

相關新聞

H200終於能賣了！北京卻想「卡關」

H200終於能賣了！北京卻想「卡關」

美國總統川普日前宣布，將放寬對中國的AI晶片出口限制，允許輝達（NVIDIA）銷售性能優於H20、並針對AI運算強化的新一代 H200晶片，但需繳納 25% 的關稅分成。此舉被視為華府在國安封鎖與產業需求之間的折衷。不過，北京方面反應冷淡，中國外交部僅回應「已注意到相關報導」，是否願意接受H200進口仍是未知數。

世界盃倒數　球場挖出456袋人體遺骸

世界盃倒數　球場挖出456袋人體遺骸

婚禮險變葬禮！阿嬤遭「惡魔浪」捲走沒死

婚禮險變葬禮！阿嬤遭「惡魔浪」捲走沒死

美聯邦公報：韓汽車關稅「追溯調降15%」

美聯邦公報：韓汽車關稅「追溯調降15%」

鎖定台日競爭！美對韓半導體、藥品關稅15%↓

鎖定台日競爭！美對韓半導體、藥品關稅15%↓

關鍵字：

墨西哥亞洲關稅中美貿易汽車關稅貿易壁壘

讀者迴響

熱門新聞

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

年輕人5大最厭惡的員工福利

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

陸第一網紅癌症復發轉移！停播1年遭傳「人沒了」親曝真相

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面