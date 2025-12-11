墨西哥祭新關稅！亞洲1400項商品「最重課50%」　開鍘中國汽車

▲ 薛恩鮑姆否認新關稅與美國關稅政策有關。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥國會參議院正式通過對亞洲商品課徵新關稅的法案，針對逾1400項未與墨西哥簽署貿易協定的亞洲國家產品，將課徵5%至50%不等的關稅，與美國加強對中貿易壁壘政策方向一致，旨在保護本土產業。

《彭博》報導，這項法案10日以76票贊成、5票反對、35票棄權獲得通過，新關稅將自明年起生效，涵蓋範圍包括服裝、金屬製品及汽車零件等，其中中國製造業成為主要目標，引發中國官員強烈批評，墨西哥此舉毫無道理且對中國有害。

法案通過正值墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）與美國總統川普進行高風險貿易談判之際，面臨須配合川普優先事項的壓力，令外界期待墨國對中徵收關稅，可能有望減輕美國對墨西哥鋼鐵、鋁等商品祭出的懲罰性關稅。

墨西哥財政部估算，新關稅政策將為國庫帶來520億披索（約28億美元）的額外收入。薛恩鮑姆雖公開否認這項關稅措施與川普對中關稅有關，卻與川普作法相似。

根據法案，中國汽車將面臨最高50%關稅。數據顯示，中國車企目前已占墨西哥汽車市場20%份額，相較6年前幾乎零進口的情況大幅成長。墨西哥官員及當地汽車協會表態支持徵收進口關稅，盼能保護國內車輛製造業。

除新關稅以外，國會還賦予墨西哥經濟部彈性調整進口關稅的權力，以求在競爭條件下確保關鍵進口商品供應。《彭博》指出，這項政策有望在墨國明年與美國、加拿大檢討北美自由貿易協定（USMCA）前提供有利籌碼。