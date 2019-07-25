花蓮恐攻應變演練　大選結合馬拉松活動受生化攻擊兵棋推演

▲▼花蓮縣「生物病原重大人為危安事件或恐怖攻擊應變兵棋推演演習」，由縣長徐榛蔚擔任指揮官。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為強化本縣生物病原重大人為危安事件或恐怖攻擊之整體應變，降低事件發生時人命損傷與社會衝擊，花蓮縣政府25日舉辦「生物病原重大人為危安事件或恐怖攻擊應變兵棋推演演習」，由縣長徐榛蔚擔任指揮官。

兵棋推演主題涉及生物病原，假設2019太魯閣峽谷馬拉松時，發生不法份子藉由空拍機進行空灑粉末恐怖攻擊時，如何確認其是化學或生物，以及是否有人力、財力、裝備去清理。

徐榛蔚提到，花蓮是一個複合性災難頻繁發生的地方，災害應變中心成立基礎穩健，但在生物病原攻擊這一塊，中央必須提供地方政府訓練、資源，在中央未協力下，地方政府只能消極透過軍、警、消控管封鎖，所衍生的恐慌，地方政府也沒有能量因應，未來該如何防禦，會後再做精進討論。

本次兵棋推演以2020年國內總統與立法委員大選選舉造勢活動期間，各政黨提名之總統與立法委員候選人至本縣參與各項大型活動造勢爭取選票為背景，結合「2019太魯閣峽谷馬拉松」活動，於起跑集合地點參與起跑前的熱身運動進行中，發生疑似生物病原重大人為或恐怖攻擊事件，造成現場群眾受到驚嚇慌張奔逃，出現推擠及踩踏等情形為情境。

兵棋推演各單依指導計畫及狀況設計，結合災害狀況及需求，規劃、分配討論各項議題與狀況，以重大危安事件及可疑物品處置、生物恐怖攻擊事件應變處置及復原處置等階段實施，藉「狀況←→反應←→處置」之模式研討，從中測試各工作小組應變規劃及量能，印證花蓮縣應變計畫找出問題並提出解決之道。