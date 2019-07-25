美國電子業對「日韓貿易戰」發聲明　「供應鏈崩潰」日本會自食其果

▲日本首相安倍晉三與南韓總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

美國電子業對於「日韓貿易戰」的延燒感到擔憂，因此致函日韓兩國政府，敦促盡快解決，這也是美國電子業界首次對這起事件發表正式的聲明。

根據《東亞日報》報導，正在訪問美國的南韓通商交涉本部長柳明熙會見國會和政府人士，將向他們陳訴，南韓三星電子和SK海力士提供著佔全世界半導體動態隨機存取存儲器（DRAM）需求72%的產品，並勸說他們採取行動。

美國半導體工業（SIA）協會、全美製造業協會（NAM）、國際半導體設備材料（SEMI）等6個協會24日向南韓通商交涉本部長柳明熙和日本經濟產業大臣世耕弘成發出公開信。這些協會在公開信中說，「我們敦促兩國在尋求迅速解決的同時，不要使局勢進一步惡化，以避免全球信息通信技術產業和製造業遭受長期損失。」

▲半導體產業示意圖。（圖／CFP）



信中強調，全球資通訊科技產業和製造業供應鏈互相複雜連接，並且依賴於在必要時可有效調配配件、材料、技術等的體系，日本和南韓在這種國際分工體系中發揮著重要作用。

美國電子業也在信中警告，此舉也將令日本「自食其果」，不透明、單方面的出口限制等政策變化，可能會導致供應鏈崩潰、發貨延遲等，從長遠來看，不僅對本國國內，也會對在外國經營工廠的企業和勞動者產生長期的負面影響。

《東亞日報》報導指出，主導這一公開信的美國半導體工業協會被認為是美國電子業界最具影響力的組織。由英特爾、高通、美光科技等5家美國知名半導體企業主導組建，每當美國半導體產業面臨危機時，都會強烈主張實行自衛。半導體業界相關人士評價稱，「美國從20世紀80年代中期開始對日本半導體產業進行近10年的攻擊時，這一團體曾衝在前面」，該團體可能會採取具體行動。

日本與南韓因「二戰徵用工」爭議對立，所以採去「經濟報復」措施，以基於「安全保障的適當的出口管理」對南韓管制輸出包括，用於半導體清洗的「氟化氫」、用於智慧手機顯示螢幕的「氟化聚酰亞胺」和塗覆在半導體基板上的感光劑「光刻膠」這3種材料，這些都是屬於南韓半導體產業的上游核心原料。

▲經濟部長沈榮津。（圖／記者季相儒攝）



台灣經濟部長沈榮津日前針對「日韓貿易戰」表示，台灣廠商已有生產部分關鍵原物料，加上台灣是全球晶圓代工重鎮，對台灣產業影響不大，甚至能從轉單效應中受惠，日本限制3項半導體原物料出口到韓國，像光阻劑已經有信越半導體在台灣投資，氟化氫台塑也有生產，對台灣應該是不會有影響。