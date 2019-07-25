自稱台灣人對銅像吐口水！　韓男登門向白髮慰安婦奶奶下跪道歉

▲ 3名男子雙膝下跪，向慰安婦奶奶道歉。（圖／翻攝自나눔의집）

記者陳宛貞／編譯

南韓京畿道安山市月初發生一起離譜的事件，一行4名男子半夜對慰安婦銅像吐口水、搖屁股，還假裝是日本人及台灣人，落網後證實都是本國人。儘管他們吐口水的對象並非人類，此行為相當於侮辱參與修建銅像的民眾及慰安婦，25日也登門向慰安婦奶奶當面下跪道歉。

綜合韓媒報導，4名年齡介於25至31歲的男子6日凌晨對著常綠區地鐵常綠樹站廣場的慰安婦銅像「和平的少女像」吐口水，還背過身、彎下腰對著銅像拍屁股，更對制止的民眾叫囂。他們當時以日文高喊「天皇陛下萬歲」，因此路人大多猜測他們來自日本；其中一人還用韓文說，「我是台灣人」。

警方在案發15小時後才將他們逮捕，其中一名31歲男子向警方供稱，「因為喝酒才對銅像吐口水，還錄成影片。因為會講日文，所以對制止我們的民眾講日文。」他們事後更坦承，使用日文才有「加倍侮辱慰安婦」的感覺。

慰安婦照護機構25日表示，3名年齡介於20至30歲的男子24日下午3時左右找上慰安婦奶奶居住的京畿道光州分享之家，一齊在2名白髮蒼蒼、手持柺杖的奶奶面前下跪、低頭道歉。另一名犯案男子患有自閉症，已經在20日隨著父親登門道歉。

慰安婦李玉善（이옥선，音譯）24日嚴厲的指責3名男子，「雕像靜靜的矗立在那裡，天冷的時候人們會幫它圍圍巾，天熱的時候會幫它戴帽子。它不過是靜靜的坐在那裡，為什麼要對它吐口水？」但她最終還是選擇原諒他們，稱他們是「未來可期的青年」。