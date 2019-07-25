「把妳女兒肢解」！抑鬱男騷擾賣家被拘10日　出來後又以自殺威脅

▲男子還傳一張親吻賈姓女子的女兒的相片。（合成圖／翻攝微博）



記者邱茀濱／綜合報導

山東濟南一名賈姓女子在「閒魚平台」上販售女兒的二手衣物，不料遭到一名男子瘋狂騷擾，更揚言要姦殺她的女兒，最後被警方行政拘留10日。但是，男子近日刑期剛滿出來後，又再次對賈姓女子發猥褻訊息，甚至聲稱要「自殺」，還想利用輿論壓力威脅讓他抱她女兒一下。

綜合陸媒報導，賈姓女子的女兒是名混血兒，今年13歲，在8歲之前曾做過童模。由於女兒長大後有些衣服穿不下，於是她便在閒魚平台上賣孩子的二手衣服，且偶爾會放幾張女兒穿這些衣服的生活照，作為效果圖展示，更曾賣出400多件。

▲男子拘留期滿後，再次騷擾賈姓女子。（圖／翻攝微博／山東省淄博高新區法院，下同）



儘管賈姓女子只是想賣一些舊衣服，但還是遭到一些變態的留言，像是閒魚帳號「雪原也是一種美」就曾發過「買繩子綁你的女兒」、「想像你女兒的慘叫聲讓人興奮」、「在陰間強姦你的女兒」等一串騷擾字眼，讓她十分崩潰，憤而報警。

警方隨即逮捕該名男子，並表示「男子對其在網路上多次辱罵、侮辱、騷擾他人的違法事實供認不諱」，最後對他處行政拘留10日的處罰。

沒想到男子在拘留期滿後，竟然又回去繼續騷擾賈姓女子，還說自己有「抑鬱症」，只能靠在網路上謾罵緩解症狀。但更誇張的是，男子還聲稱需要與賈姓女子有「肢體接觸」，抑鬱症才會真正好轉。男子甚至以「自殺」來威脅賈姓女子，還要讓輿論壓力來譴責她「不讓我抱她（女兒）一下」。

對此，深圳警方指出，目前已再次對男子進行口頭警告，若他後續有其他行為，可根據情節的惡劣程度再次進行處罰。