俄軍A-50闖入領空稱「設備失靈」　南韓國防部：不可能！

▲俄羅斯A-50預警機。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

俄羅斯1架A-50預警機23日飛入南韓東海領空，使得南韓軍方趕緊出動F-15K和KF-16開火示警。俄羅斯駐韓副武官透露，原本預定好的路線是不會侵犯到南韓領空的，他們推測是「設備失靈」才會造成誤會，今後不會再有類似事件發生；不過南韓國防部相關負責人對此指出，事實根本不可能是這樣。

綜合外媒報導，俄羅斯駐韓副武官說，「對於戰機飛進有爭議的區域深感遺憾，我們將事件原因歸咎於『設備失靈』，並承諾會對此進行調查，希望南韓方面可以提供俄軍機侵犯領空的相關資訊。」南韓國防部相關負責人則說，俄方從事件發生開始就沒有做出任何正式道歉，而且原因不可能跟「設備失靈」有關。

▼南韓F-15K戰機。（圖／達志影像／美聯社）

他也說，國防部還沒有向俄方提供相關資料，他們打算再繼續討論是否提供相關資訊，以及要提供哪些文件等；另外，俄軍機設備是否發生故障還有待商榷。據《路透社》報導，雙方近期可能會在首爾舉行會談。

報導提到，這一事件凸顯了中俄兩國日益增長的軍事關係。南韓國防部資深顧問安江日表示，中俄軍機很明顯是刻意這麼做的，「在北韓核武議題上，中俄兩國想與美國地位相同，所以才會藉著挑釁美國在亞太地區的2個主要盟國南韓及日本，好取得區域主導權。」