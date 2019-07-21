創2岸3地原創漫畫最長紀錄　敖幼祥40週年限量郵摺開放訂購

▲花蓮縣長徐榛蔚與敖幼祥共同切《烏龍院》客製化蛋糕，歡慶40週年寶貴的漫畫繪製歷程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「動漫大師敖幼祥40週年限量珍藏版郵摺」7月15日開放訂購，花蓮郵局21日於花蓮火車站辦理臨時郵局，現場購買郵摺即可獲敖幼祥老師親筆簽名。縣長徐榛蔚到場支持極富紀念價值的郵摺並感謝敖老師深耕花蓮，歡迎民眾以行動支持台灣原創漫畫產業。

台灣漫畫界長青樹敖幼祥致贈編號0001珍藏版郵摺、大師兄公仔予縣長徐榛蔚，並繪製漫畫插圖作為紀念，相當精巧可愛；徐榛蔚與敖幼祥共同切《烏龍院》客製化蛋糕，歡慶40週年寶貴的漫畫繪製歷程。漫畫創作邁入40年的敖幼祥老師，以《烏龍院》系列作品風靡兩岸，花蓮火車站一早就吸引眾多漫畫集郵迷到場排隊，郵摺以創作年代為架構，色彩鮮明、角色生動，透過郵摺能夠深入了解敖老師的創作歷程。

▲▼敖幼祥致贈編號0001珍藏版郵摺、大師兄公仔予徐榛蔚，並繪製漫畫插圖作為紀念。

敖幼祥大師作品聲名遠播，《烏龍院》全球累計銷量已逾4,300萬冊，《烏龍院大長篇》以4,868頁完結，為兩岸三地原創漫畫最長紀錄，這對於藝術家而言是全球的肯定，敖幼祥在事業最輝煌的時刻選擇回到花蓮，因為花蓮淨土能夠撫慰創作者的心靈，激盪更多的靈感。

敖幼祥老師2017年獲頒花蓮縣文化薪傳獎，並推動漫畫、動畫藝術下鄉，讓孩童認識漫畫、動畫藝術產業，寓教於樂，透過漫畫趣味學習成語等。郵票就像是國際名片，透過敖老師帶領花蓮、台灣走向國際。

▲敖幼祥與徐榛蔚及漫畫郵迷和影。

身穿白色T恤，並將「皮皮」畫在T恤上的敖幼祥表示，記得40年前的今天，「皮皮」狗是第一個發表的作品，40年的創作歷程化身為花蓮車站前的公仔、環保局的回收意象、郵摺等，甚至成語故事也動了起來，以動畫方式呈現，是新領域的冒險。動畫片《烏龍院之活寶傳奇》在大陸騰訊點閱率已突破10億，會繼續努力，希冀能突破百億。

敖幼祥老師與花蓮郵局合作，7月15日發行限量珍藏版郵摺，定價新台幣299元整，郵摺限量推出2,000份（每份均有流水號管制）。花蓮郵局局長張淑霞說，7月31日前訂購，加贈敖老師手稿明信片1張，限量500張，送完為止。一次電話訂購10本，就送簽名漫畫書1本，每人限送1本，數量共計10本並限電話訂購，洽詢電話（03）8338698。