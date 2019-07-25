台中男東南亞出差「腹瀉、出疹」　返台確診為登革熱

▲台中男出差返台確診為登革熱，大雅區公所將進行後續孶生源清除及化學防治。（資料照／台中市政府提供，下同）



記者陳玉／台中報導

台中大雅35歲鄭姓男子，今年7月初到柬埔寨、泰國出差，期間出現腹瀉、出疹等症狀，返台後因狀況未改善到醫院就醫，經快篩後呈現陰性，但檢體送到疾管署化驗，確診為感染登革熱；台中市衛生局表示，鄭男是中市今年第35例登革熱境外移入病例，也是大雅區今年第3例境外移入病例，大雅區公所25日已啟動區級會議，後續將執行個案居住地及工作地的孶生源清除及化學防治。

衛生局表示，鄭男7月初到柬埔寨、泰國出差，陸續出現腹瀉、出疹等情況，返國後自行就醫，院方得知鄭曾到東南亞國家旅行，隨即進行登革熱快篩，雖呈陰性，但檢體送驗後確診為登革熱感染；大雅區公所25日也啟動區級會議，將會同環保局等單會到鄭男住家及工作地進行孶生源清除及化學防治。

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▲衛生局呼籲，民眾要掌握「巡、倒、清、刷」四大要領並清除積水容器。



衛生局指出，暑假是民眾出國旅遊旺季，7月份也是登革熱流行期，據衛福部疾病管制署統計資料顯示，東南亞國家如菲律賓、泰國、越南、印尼等登革熱疫情仍然嚴重，提醒民眾到東南亞地區旅遊，應做好防蚊措施，建議穿著淺色長袖衣褲及使用防蚊液。返國後如出現發燒、頭痛、出疹及關節痛等症狀，應儘速就醫，並告知醫師旅遊、活動史等。

另外，7月份也進入颱風季節，大雨過後易造成戶外積水，易孳生大量病媒蚊，建議民眾趁著好天氣巡視家戶內外，掌握「巡、倒、清、刷」四大要領並清除積水容器。