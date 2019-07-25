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17歲台南電眼妹「豐原毒趴裸斃」6男曝光　鄰嘆：她曾是全校最速女

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▲▼ 17歲長髮電眼妹毒趴暴斃。（圖／東森新聞）

▲少女生前常在臉書張貼清涼、性感的自拍照。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台南一名17歲電眼少女到台中，與6名男子前往豐原某飯店開毒品性愛趴，她疑混用毒品猝死。鄰居透露，少女國小時體育很強，每次短跑比賽都得第一，是全校「最速女」，若多加栽培，現在應該是運動健將。至於案情部分，台中地院24日重新召開羈押庭，認為坦承與少女發生關係的3男可能會有串供之虞，因此改裁定3人收押禁見。

據悉，少女13日先到豐原加入何姓男子、莊姓男子、吳姓男子、賴姓男子、鍾姓男子和許姓男子的毒品性愛趴，她昏迷後，14日清晨6時多被6男帶到另一間飯店，後來男子陸續離開；一直到飯店人員當天傍晚5時多進入房內打掃時，赫見少女仰躺在床上，上半身赤裸、僅著一條三角內褲，全身明顯僵硬，嚇得報警處理。

▼猝死少女生前曾在臉書發文。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲▼電眼少女臉書。（圖／記者葉國吏翻攝）

對此，警方僅表示，飯店房間內部初步無發現毒品相關容器，但少女疑似有使用毒品反應，17日檢方已會同法醫相驗；但針對詳細死因、是否有毒品反應、是否遭到性侵等，檢方表示，因該案仍在調查中，礙於偵查不公開，無法透露更多訊息。

但據了解，何男、莊男和吳男坦承與少女發生關係，遭檢方聲押，但法官認為證據不足予以駁回，讓檢方不服提起抗告；另外，在場拍攝性愛過程的賴男則以3萬元交保；而鍾男及許男則旁觀看。

台中地院24日重新召開羈押庭，認為何男涉犯《刑法》第225條第1項趁機性交罪、第294條第2項遺棄致人於死罪；莊男、吳男均涉犯《刑法》第225條第1項趁機性交罪，被告三人犯罪嫌疑重大，均有與共犯串證之虞，裁定均羈押禁見。

《自由時報》報導，少女的鄰居感嘆，她國小時體育很強，且個性開朗又活潑，每次短跑都得第一，是全校「最速女」，若有多加栽培，現在應該是運動健將。

▼少女疑混用毒品猝死。（圖／翻攝臉書、記者陳玉攝）

▲台南17歲少女到台中與4男開毒品性愛趴，疑似混用毒品猝死。（圖／翻攝臉書、記者陳玉攝）

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關鍵字：暴斃,毒趴,台中,豐原

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