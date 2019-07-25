老農捲入耕耘機亡...妻崩潰痛哭　中市府：若投保農職災有30月津貼

▲張姓老農疑重心不穩摔落農田中，遭捲入耕耘機後身亡。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

記者陳玉／台中報導

台中7旬張姓老農25日清晨與妻子一同到農田耕作，張農駕駛小型耕耘機到自家田地耕耘時，疑似重心不穩摔落田中，整個人遭耕耘機壓在底部，坐在田邊休息的妻子聽聞丈夫大聲呼叫「救命！」，想要幫忙已經來不及，路過民眾見狀立即求援，警消到場將人拉出時已明顯死亡；對於張農後續協助，台中市農業局表示，目前仍在了解張農是否投保農民職災保險，若有投保，將可給付喪葬津貼30個月的金額。

台中市消防局25日清晨5點48分獲報，大雅區神林路一段上農田有人遭捲入耕耘機內，警消到場見76歲張農被耕耘機壓在底下，出動21名人員合力協助老翁脫困，但人已明顯死亡。

▲▼消防人員到場合力將老農從耕耘機底部救出，但人已明顯死亡。

據了解，張農與妻子靠農業維生，平時夫妻倆清晨就會外出到自家附近的農田工作，今天張農駕駛小型鐵牛耕耘機到農田耕耘，未料張農疑似操作時重心不穩，跌落田中後慘遭耕耘機輾壓，整個人卡在底部。

原本坐在田邊休息的妻子聽到張農大聲呼叫「救命！」，抬頭一看驚見丈夫已經被卡住，整個人嚇得不知所措，剛好有路過民眾發現異狀，立即協助打119求援。

針對張農後續撫卹協助，台中市農業局農會輔導休閒農業科表示，目前還在釐清張農是否有投保農民職業災害保險，若有投保，將可以依張農的月投保金額，給付喪葬津貼30個月的金額。

農輔科補充說明，農職災保險是去年11月1日開始施行，需要實際從事農業工作、有農民保險等2項資格，在據個人意願看是否願意投保，因投保農保需在戶籍地，目前仍在了解張農資格中。張農若無投保，將會持續協助，並請社會局等相關單位協助後續。