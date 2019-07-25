他辛苦種稻並寫信給教宗「獻上台灣好米」　梵諦岡教廷同意了

▲台東池上青農魏瑞廷將獻米給教宗品嘗。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

「1包米由誰來吃才足以構成品牌魅力呢？如果能由具有社會影響力的人，相信一定創造全新產值。」台東池上青農魏瑞廷就是如此想，近日魏瑞廷寫信到梵諦岡想獻上台灣好米讓教宗品嘗，意外獲得回應，他將帶著台灣好米勇闖梵諦岡。

青農魏瑞廷當年受高雄型農影響，認為務農不僅要懂得栽種，更重要是還要懂得怎麼銷售，近期他已將自有品牌「池上禾穀坊米之谷」推向國際，成為名符其實的「國際型農」。

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魏瑞廷說自家所栽種的「醜美人」，過去在日治時期曾是進貢天皇的好米，相信極佳的口感，加上純淨無污染的池上產區，只要銷售得當，絕對會大受歡迎，創立了「池上禾穀坊米之谷」品牌。

為讓更多人認識自有品牌「池上禾穀坊米之谷」，他想到消費者往往都有品牌及代言人迷思，無論是在吃的、用的、穿的，甚至是玩的。例如金城武代言長榮航空「I SEE YOU」，來到池上取景後，讓池上變成旅遊勝地，許多民眾搶著感受金城武的魅力，也因此造就那棵茄苳樹成為萬人寵愛的「金城武樹」。

因此魏瑞廷想說如果換作是自家米，由誰來吃才足以構成品牌呢？如果能由具有社會影響力的人說句：「我都吃池上禾穀坊米之谷」將會帶來多大的宣傳效果、形成多麼龐大的品牌力量，又想到自己是看天吃飯，也算是上帝的孩子，因此萌起創新且大膽的想法，寫了一封信給梵蒂岡的教宗，期待能有機會將台灣好米獻給教宗，期待讓世界看見台灣好米。

沒想到意外的想法竟獲得梵諦岡回應，魏瑞廷表示，這次把米獻給教宗舉動，期待品嚐來自台灣池上的好米，同時也有信心讓自有品牌池上禾穀坊米之谷再創高峰，給農村青年看見一個希望，共同創造台灣農業的新價值。