　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

「發自內心懇求和平」！教宗突然下跪　親吻南蘇丹領袖鞋子

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼教宗方濟各在梵蒂岡接見南蘇丹總統和反對派領袖，突然跪地親吻他們鞋子。（圖／路透）

▲教宗方濟各在梵蒂岡接見南蘇丹總統和反對派領袖，突然跪地親吻他們鞋子。（圖／路透／下同）

國際中心／綜合報導

為了維護來之不易的和平，教宗方濟各11日接見南蘇丹總統與反對派領袖時，驚人地打破以往慣例，突然跪地親吻他們的鞋子，呼籲他們務必努力維持和平協議。教宗說，「我發自內心地請求你們，維持和平。」

南蘇丹共和國自2011年從蘇丹獨立，卻於2013年陷入內戰，造成至少40萬人死亡，成千上萬難民流離失所，忍受著極度飢荒和飢餓。交戰雙方雖然於去年9月簽署停火協議，但和平基礎仍然薄弱，

教宗11日在梵蒂岡接見南蘇丹總統基爾（Salva Kiir），以及反對派領袖、前副總統馬查爾（Riek Machar）時，突然下跪親吻他們的鞋子，並懇求他們無論如何都要努力維繫南蘇丹的和平。

教宗向他們說，「我發自內心的懇求你們，像兄弟一樣保持和平，讓我們一同向前進吧。當然會有很多問題，但這並不能戰勝我們。把你們的問題解決吧。」教宗說，不同陣營間必定有歧見，但爭議應該在辦公室裡解決；教宗又直視他們的眼睛，呼籲他們遵守5月份組建聯合政府的承諾，「在人民面前牽起手來，你們可以成為這個國家的國父。」

就在教宗接見南蘇丹領袖的同一天，北部的蘇丹共和國突然爆發軍事政變，強人總統巴席爾（Omar Bashir）倒台被捕，讓蘇丹與南蘇丹地區局勢再添複雜變數。蘇丹共和國與南蘇丹過去就多次在邊境爆發衝突，直到雙方簽訂一系列合作協議解決紛爭；此外，巴席爾也是蘇丹政府與反對派和平協議的保證人。

▲▼教宗方濟各在梵蒂岡接見南蘇丹總統和反對派領袖，突然跪地親吻他們鞋子。（圖／路透）

ET快訊
即／新北焚化廠維修人員遭風機捲入！肢體絞碎慘死　消防：變塊狀
嗆「三重老大吃屎」延燒6日！網狂爆掛「E奶妻護航」　連千毅喊
快訊／松山機場5航班受影響！白目無人機入侵跑道　是內湖飛來的

關鍵字：教宗,南蘇丹

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「發自內心懇求和平」！教宗突然下跪　親吻南蘇丹領袖鞋子

影／常熟早餐會場有「康熙像」　僑民吊上大國旗覆蓋

綠蠵龜媽媽上岸發現「老家變成機場」　爬上跑道生3顆蛋

日本超商暗藏3大細節秒懂附近治安　看到女性雜誌多就放心了

3女洗澡後裸逛吹吹風　引警察狂追　最後用電擊棒打昏！

快訊／印尼蘇拉威西島規模6.8淺層強震　發布海嘯警報！

日本AV情節　女教師承認為14歲學生口交：我是被逼的！

聖母峰遇強震後縮水？　尼泊爾派小組登頂重新測量

月球上空10km故障墜毀　以色列「創世紀號」為低成本探月鋪路

賓館雙屍「割喉爆頭性侵」懸宕40多年偵破　80歲拐杖翁落網

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

街頭隨機配對大尺度外拍小模　心電互動第一次見面就接吻❤

送柯文哲行李箱嗆無心市政　 王世堅：做個了斷打包走人

挑戰用200元補充1日蛋白質　猛男&廚師揭省錢健身餐！

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

潛水員捕到母的野生大龍蝦！ 掀尾一看「秒放生」網讚：真英雄

「發自內心懇求和平」！教宗突然下跪　親吻南蘇丹領袖鞋子

影／常熟早餐會場有「康熙像」　僑民吊上大國旗覆蓋

綠蠵龜媽媽上岸發現「老家變成機場」　爬上跑道生3顆蛋

日本超商暗藏3大細節秒懂附近治安　看到女性雜誌多就放心了

3女洗澡後裸逛吹吹風　引警察狂追　最後用電擊棒打昏！

快訊／印尼蘇拉威西島規模6.8淺層強震　發布海嘯警報！

日本AV情節　女教師承認為14歲學生口交：我是被逼的！

聖母峰遇強震後縮水？　尼泊爾派小組登頂重新測量

月球上空10km故障墜毀　以色列「創世紀號」為低成本探月鋪路

賓館雙屍「割喉爆頭性侵」懸宕40多年偵破　80歲拐杖翁落網

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

國際熱門新聞

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

世界最恐怖火車　不關窗就會被淹..

厚片女1年瘦半個自己　把握2原..

印度美人魚泡湖中20年　靠人送..

夫消失3天　她驚見天花板有手臂

菲律賓發現新人種　身高1.2米..

嬰孩忘刷牙　20顆牙拔剩2顆！

人掉進黑洞會怎樣　變麵條或粉碎

中輟女大生成「賈伯斯第二」....

綠蠵龜返鄉產卵　老家已經變機場

即／蘇拉威西島強震　規模6.8

太空人DNA突變　體內沉睡細胞..

叫床聲嗨整晚　辣妹魂斷性愛遊戲

他娶親妹當老婆　真相曝光網支持

更多熱門

相關新聞

教宗方濟各和信徒握手「秒縮」不給親

在西方，握手時親吻對方手上的戒指，被視為是表達敬意的方式，但現任羅馬教宗方濟各（Pope Francis）25日出席活動時，卻被拍下與信徒握手時，將手抽走，想阻止信徒親吻戒指的畫面。這段教宗握手被抓「秒縮」的影片，在網上瘋傳後，有網友表示這段影片逗趣，也有人說教宗的動作相當無禮，實在有點尷尬！

教廷文化部長將參加北京世園會

習近平訪義或見教宗 陸方回應

習近平可能見教宗？　外交部：持續關注相關發展

習近平月底訪義可能見教宗

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

4大星座「另一半專挑醜的」超奇葩！

女突嬌喘「喔～不要」！　運將嚇歪4字秒堵嘴

劉喬安美臉毀容：我鼻子裡是空的！哽咽淚懺悔

哈日族手刀快！日圓又見0.27字頭　換新台幣5萬元可免費吃6碗拉麵

《幸福空間》拍到我家　屋主怒告劉伊心

酒店少爺身體扭曲「眼珠上吊」　暴斃街頭

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒斷氣

夏慕尼炒飯裝2盒+8個麵包只要260元

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」

威利本尊「其實是殺人魔」！32年來還躲在人群裡

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

更多

最夯影音

更多

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面