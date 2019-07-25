第2季財報虧損37億美元最慘　波音執行長：737 MAX可能減產或停產

▲波音737 Max飛機被下令停飛。（圖／路透社）



記者丁維瑀／綜合報導

美國飛機製造商波音（Boeing）執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）24日警告投資者，若是737 Max第4季無法復飛，這款機型未來有可能繼續減產甚至停產。他補充，暫時停產737 Max並非企業所樂見，而是必須做好準備的另一種替代選擇。

CNN報導，波音737 Max曾是最暢銷的機型，自從發生兩起事故並造成超過300人死亡後，這架飛機在3月中旬被下令停飛。波音雖然期盼在第4季獲准復飛，然而一切都是未知數，米倫伯格24日也先向投資者打預防針，未來有可能減少737 Max量產，或是走上暫時停產的道路。

米倫伯格說明，再次延遲737 Max飛行的時間，可能會危及該機型的生產情況，因此波音必須做好準備，確保掌握所有可能的狀況。目前還不清楚737 Max何時能恢復服務，波音正致力修復可能引發飛安事故的軟體。

不過，波音最早可能要到9月才能向航空單位提出申請，想要取得飛行認證也得等到10月，在復飛的時程表還未明朗前，還不能確定何時決定減少或停產737 Max。

波音737 Max機型先後墜毀後，該企業也遭受有史以來最大的損失，調整後的第2季財報虧損達37億美元。波音表示，任何減產或停產行為都可能導致更多損失，737 Max放慢速度量產至今已造成生產成本增加約17億美元。