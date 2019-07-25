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2019年7月「有史以來最炎熱」　30年後…高溫熱浪成夏天日常

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▲▼天氣,炎熱,午後陣雨,高溫,打雷,閃電。（圖／記者呂佳賢攝）

▲氣候學家表示，今年7月是有紀錄以來最熱的月份。（高溫示意圖／記者呂佳賢攝）

記者林瑩真／綜合外電報導

受全球暖化的影響，氣候科學家指出，2019年7月將是地球上有紀錄以來最炎熱的一個月，雖然官方確切數據要等到8月才能公布，不過科學家認為「機率高達90%」，幾乎能夠確定。

綜合外媒報導，美國賓夕法尼亞州立大學一名氣候科學家曼恩（Michael Mann）分析，從1880年1月開始有紀錄後，今年7月是1675個月中，史上最炎熱的一個月，「如此極端的高溫是人類造成氣候變化的一個標誌，氣候變化使如此創紀錄的月份可能性大大增加」。

雖然官方數據尚未公布，不過許多氣候學家已經發表預測，2019年7月將會是有紀錄以來最熱的一個月，且機率高達90%。根據美國國家航空暨太空總署（NASA）的數據，有紀錄以來最熱的10年，有9年都在2000年以後，顯示了人類活動排放的溫室氣體確實影響了氣候。事實上，上一個最熱的月份就出現在2017年的7月。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）指出，2019年毫無疑問會成為有紀錄以來最熱的3年之一，包括歐洲在6月下旬的熱浪；法國有史以來的高溫；紐約上週的飆破37.8度，全美國發布高溫預警，數人因高溫死亡；英國也有機會創下歷史新高溫。

歐洲的氣候科學家表示，隨著世界越來越溫暖，將會有更多熱浪發生，「現在我們看到，在一個特定的夏天會出現多次創紀錄的高溫，若持續下去，等到2050年左右，我們會把這些高溫簡單的稱作『夏天』。」

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關鍵字：全球暖化,高溫,7月,夏天,地球,溫室效應,氣候,北美要聞

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