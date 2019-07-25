27歲女獨遊「遇上好心人」…留神秘數字3天後陳屍華山　兇手自首了

▲27歲的彭姓女子獨自出遊，3天後卻被發現死亡。（圖／微博／秦嶺二月、蔡見駿jensen）

大陸中心／柯振中報導

深圳坪山27歲的彭姓女子16日獨自前往華山遊玩，留下含有一串「26824444」神秘數字的照片後，3天後被發現陳屍在華山景區。對此，陝西省華陰市警方指出，嫌犯已自首，目前還在審訊中。案件詳情為何，有待警方進一步調查。

彭姓死者的弟弟指出，姊姊16日上午7點從廣州南站搭高鐵出發，下午3點左右到達華山北站。隨後，彭姓死者搭乘巴士，前往在網站上預訂的旅館。

旅館人員表示，死者下午5點左右從旅館離開，前往華山仙峪景區玩樂。當天晚間9點，彭姓死者在微信朋友圈裡發文，「手機掉溝裡了，幸好有幾個好心人幫忙，明天修復」，並附上一張白底黑字的照片，上面寫著「26824444」。

死者發文後，與家人失去聯繫。隨後，死者家屬19日被通知「彭女已遇害，嫌犯已被逮捕歸案」。

▼彭姓死者失聯前發了「26824444」的神秘數字。（圖／翻攝自澎湃新聞）



死者男友得知訊息後相當崩潰，女友一路上都有向他報備、知會行程，他晚間看見女友的新動態後，擔心女友的人身安全，立刻撥打電話，卻發現對方並未開機，此後多次致電，都沒能聯繫上女友，「我們感情很深，幾乎快到了談婚論嫁的地步…」

陝西華陰市的警方說，嫌疑人目前已被帶回警局，全案仍在審訊當中。此外，他還透露，「嫌疑人是投案自首的。」

彭姓死者的弟弟說明，當地警方已找到姊姊的遺體，「但現在還不允許家人去看，作案現場也被保護起來了，以免影響案件調查。」