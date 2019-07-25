　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

27歲女獨遊「遇上好心人」…留神秘數字3天後陳屍華山　兇手自首了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼27歲女獨遊華山3天後成屍體。（圖／微博／秦嶺二月、蔡見駿jensen）

▲27歲的彭姓女子獨自出遊，3天後卻被發現死亡。（圖／微博／秦嶺二月、蔡見駿jensen）

大陸中心／柯振中報導

深圳坪山27歲的彭姓女子16日獨自前往華山遊玩，留下含有一串「26824444」神秘數字的照片後，3天後被發現陳屍在華山景區。對此，陝西省華陰市警方指出，嫌犯已自首，目前還在審訊中。案件詳情為何，有待警方進一步調查。

彭姓死者的弟弟指出，姊姊16日上午7點從廣州南站搭高鐵出發，下午3點左右到達華山北站。隨後，彭姓死者搭乘巴士，前往在網站上預訂的旅館。

旅館人員表示，死者下午5點左右從旅館離開，前往華山仙峪景區玩樂。當天晚間9點，彭姓死者在微信朋友圈裡發文，「手機掉溝裡了，幸好有幾個好心人幫忙，明天修復」，並附上一張白底黑字的照片，上面寫著「26824444」。

死者發文後，與家人失去聯繫。隨後，死者家屬19日被通知「彭女已遇害，嫌犯已被逮捕歸案」。

▼彭姓死者失聯前發了「26824444」的神秘數字。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲深圳女孩獨遊華山失蹤，失聯前發了「26824444」。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

死者男友得知訊息後相當崩潰，女友一路上都有向他報備、知會行程，他晚間看見女友的新動態後，擔心女友的人身安全，立刻撥打電話，卻發現對方並未開機，此後多次致電，都沒能聯繫上女友，「我們感情很深，幾乎快到了談婚論嫁的地步…」

陝西華陰市的警方說，嫌疑人目前已被帶回警局，全案仍在審訊當中。此外，他還透露，「嫌疑人是投案自首的。」

彭姓死者的弟弟說明，當地警方已找到姊姊的遺體，「但現在還不允許家人去看，作案現場也被保護起來了，以免影響案件調查。」

ET快訊
即／民雄交流道連環車禍！女被拋出車外無呼吸心跳
路上突被拍肩：好久不見！男星轉頭一看是「超大咖女神」
即／國安特勤私菸案　北檢秘密約談華航關鍵人物
幫訂茶湯會！外送哥「直達火化場」　家屬哀戚看傻眼...他尷尬

關鍵字：華山,神秘數字,獨自出遊,殺害

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

27歲女獨遊「遇上好心人」…留神秘數字3天後陳屍華山　兇手自首了

兩岸青年電競賽昆山開鑼　選拔台青赴陸促融合

旅客攜帶「炸藥包」行動電源被沒收　機場：外觀太敏感也不行

影／潮州2女橫跨馬路遭高速撞飛「騰空轉圈」　他無照當場棄車逃逸

屯門黑衣男「馬路上遭拖行暴打」　手指膝蓋流血聲稱自摔的

「光復元朗」週末遊行　呼籲港府徹查「白衣人」

香港每週都有遊行「持續到8月」　懶人包一次看清楚！

錢衛平「沒涉間諜案」　陸國防部：涉違紀、職務犯罪才被調查

華聞快遞／東莞上半年外貿進出口6333.1億元人民幣　同期增長6.8%

彭定康稱元朗「香港回歸最嚴重暴力事件」　華春瑩：閉嘴、收手！

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

母受困火場！兒徒手爬15樓登一回　「我要看我媽」警怒：你給我下來

韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」 飛爬3層樓高看樹幹：上面很多洞

退休消防「路過CPR」救昏倒警　聯手現役英雄12分鐘：回來了！

路人亂入告白周杰倫　王嘉爾聽到了..當場笑出來XDD

忘拉手剎！車失控下滑2童求救　勇司機赤腳狂追百米帥氣攔停

她 「羞恥Play」扮暴龍接機給驚喜　日籍男友笑翻：看到奇怪的東西

赴波蘭演出遭大會送上「五星旗」 椰油國小生拒拿！堅持國旗進場

姐姐生理期半夜痛醒找藥吃　貼心柴叼「馬麻錢包」幫止痛

27歲女獨遊「遇上好心人」…留神秘數字3天後陳屍華山　兇手自首了

兩岸青年電競賽昆山開鑼　選拔台青赴陸促融合

旅客攜帶「炸藥包」行動電源被沒收　機場：外觀太敏感也不行

影／潮州2女橫跨馬路遭高速撞飛「騰空轉圈」　他無照當場棄車逃逸

屯門黑衣男「馬路上遭拖行暴打」　手指膝蓋流血聲稱自摔的

「光復元朗」週末遊行　呼籲港府徹查「白衣人」

香港每週都有遊行「持續到8月」　懶人包一次看清楚！

錢衛平「沒涉間諜案」　陸國防部：涉違紀、職務犯罪才被調查

華聞快遞／東莞上半年外貿進出口6333.1億元人民幣　同期增長6.8%

彭定康稱元朗「香港回歸最嚴重暴力事件」　華春瑩：閉嘴、收手！

躺在大草原上賞銀河數流星！深藏在內蒙古自治區的明安圖觀測站

背殺妹「神秘打卡」！後座目擊：一個人看電影　下秒左靠神展開

《銀翼殺手》魯格豪爾病逝享壽75歲！　自創「雨中獨白」成經典

韓國瑜視察登革熱爬上樹…護樹盟說話了！幽默回「有年紀的男人」

「殭屍雞」餐桌上復活+絕命大逃亡　美眉嚇壞驚聲尖叫

韓國瑜爬樹看樹洞！神秘3招防登革熱　疾管署給「正解」了

世泳賽／米拉克超越極限　破菲爾普斯「鯊魚裝年代」200蝶世界紀錄

27歲女獨遊「遇上好心人」…留神秘數字3天後陳屍華山　兇手自首了

怎麼把碗丟洗衣機！阿嬤「手一摸」秒道歉　網全笑翻：妹妹超兇

世足資格賽／蘭卡斯特大師講堂　《ETtoday》8月推出

自信宣稱打麻醉還能不睡著　30秒後他翻白眼全場笑翻

大陸熱門新聞

他運動完喝可樂當場死亡　醫生回..

27歲女獨遊！留神秘數字　3天..

阿嬤丟垃圾少看一眼　孫女下秒重..

被家人鎖門外！港男16樓墜落亡

做完流產手術…她複查發現胎兒還..

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀..

他抓包20年同事在茶裡加「去鏽..

衣櫃後方發出詭異聲響⋯他一拆開..

20歲女打110叫外賣　接線警..

旅客帶「炸藥包」行充被沒收　機..

影／潮州2女橫跨馬路遭撞飛「騰..

昆山兩岸青年電競賽　選拔台青赴..

家中藏3公尺眼鏡王蛇　狂吞60..

梁朝偉出演漫威「滿大人」被罵爆

更多熱門

相關新聞

獨遊女發「8碼數字」：謝好心人幫忙

大陸深圳市坪山區一名彭小姐辭職後，16日獨自出門遊玩，打算放鬆一下身心，她當晚在朋友圈發出了一串神秘數字，之後就失去聯繫。當地警方19日通知家屬，女孩已不幸遇害，和家人、男友天人永隔。

「emoji限定特展快閃店」出沒華山

限時10天！台灣啤酒AR互動展

金田一少年事件簿7/7首展在華山！

13歲嫩妹坦承懷孕　男友狂刺11刀「母子送上天」

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 艾成王瞳 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

外送哥直達火化場　她冏：多少錢

差n公分換n片肉！萬人噴口水：還好我矮

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

竇智孔突被拍肩！轉頭一看是「大咖女神」

夜宿廖人帥家12hrs　蕾菈回應了！

夜市買地瓜球！他回家一咬「牙齒碎了」

他運動完喝可樂當場死亡　醫生回應

獨／爆無性生活是分手主因！艾成親口坦言「關鍵時間點」

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了

夜店妹求Uber：等我一下　網敲碗後續

雪莉親解釋不穿內衣原因網狂讚

鐵漢爸嫁女淚崩2次　一張照逼哭3萬人

快訊／民雄交流道傳連環車禍

高雄正興里長交2000份罷韓書…網狠打臉

IG宣佈7國率先「隱藏讚數」

更多

最夯影音

更多

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

母受困火場！兒徒手爬15樓登一回　「我要看我媽」警怒：你給我下來

韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」 飛爬3層樓高看樹幹：上面很多洞

退休消防「路過CPR」救昏倒警　聯手現役英雄12分鐘：回來了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面