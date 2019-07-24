獨遊女發「神秘8碼數字」：有好心人幫忙！　警方3天後找到遺體

▲深圳女孩獨遊華山還向男友報平安，晚上卻失蹤了，失聯前發了「26824444」。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸深圳市坪山區一名彭小姐辭職後，16日獨自出門遊玩，打算放鬆一下身心，她當晚在朋友圈發出了一串神秘數字「26824444」，之後就失去聯繫。當地警方19日通知家屬，女孩已不幸遇害，和家人、男友天人永隔。

綜合陸媒報導，彭小姐16日坐高鐵抵達陝西，下午到渭南華陰市華山風景區遊玩，下午還傳影片和男友報平安，但到了晚上9時35分突然在朋友圈傳了一張「只有8碼數字」空白照片，並且表示「手機掉溝裡了，幸好有幾個好心人幫忙。明天修復」。之後電話就關機，再也聯繫不上。

彭小姐的男友23日表示，女友先前在一間教育培訓機構上班，工作壓力很重，辭職之後打算換工作，趁著這段空窗期外出旅遊，16日出發之後只打算在華山待一天，之後要轉去西安玩，沒想到卻再也回不來了，他悲慟地表示，當時看到奇怪數字發文時「預感就不好」，沒想到最後噩夢卻成真，「我們感情很深，幾乎快到了談婚論嫁的地步……」。

▲彭小姐的高鐵訂票紀錄。

彭小姐入住的青旅老闆則表示，彭小姐16日下午5時許背著包買了礦泉水，說要去華山仙峪景區遊玩，他當時提醒說景區下午6時關門，這個時候去有點晚。直到7月18日，彭女士還沒有返回旅社，因此他才報警請求協助。

華陰市公安局刑偵大隊23日表示，警方已控制了一名甘肅天水籍男子，根據其初步交代，找到了遇害者彭小姐的遺體，警方初步懷疑是劫財作案。目前，華陰警方正押解疑犯返回陝西途中，詳細案情還有待進一步調查。

郭先生也透露，警方告知家屬「有可能24日押解回來，具體作案細節，我們也在等警方的最終調查。」郭先生表示，家屬現在的訴求就是希望能將兇手繩之以法，「我們一致希望判他死刑，我們不要賠償，就想讓他償命。」