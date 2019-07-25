花7500元看《獅子王》！她收到票秒傻眼　網友：孝道變「笑到」

▲女網友下訂《獅子王》的票，不料吃了大虧。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友因為媽媽想看《獅子王》音樂劇，身為女兒的她一心想盡孝道，決定購票帶家人觀賞；雖然票價顯示為「7500元」，讓她覺得有點貴，但因座位離舞台較近，所以她仍購買了4張。然而，她事後才發現實際的票價竟為「4800元」，買到超貴二手票的她也含淚提醒大家「務必要到官網訂票。」

這位女網友在「爆料公社」貼文分享，因為自己的母親想看《獅子王》音樂劇，所以火速訂購4張票。她寫道，「一張$7500有點貴，但位置離舞台不遠，就不加（假）思索地付款，今早拿到票了，一看傻眼，上頭寫著票價$4800。」原來她買到的是價格被哄抬過的二手票，讓原本想盡孝道她荷包大失血，吃了大虧。

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▲購買紀錄。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

不少網友在貼文底下留言，「千萬不要用關鍵字搜尋後就按第一個」、「只能說跑錯地方買了，還無法退」、「還好你有拿到票，算是花錢買經驗」、「這種就是騙很少買票的人，你不會是最後一個」、「我也被騙過，為了搶票沒仔細看售票官網」、「孝道變笑到」。此外也有網友提到，「盡量多點擊黃牛票網站的廣告，把他們的廣告費用光，搜尋結果頁面就不會再顯示他們的廣告。」

▲原PO荷包大失血，希望藉自身經驗提醒大家。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

原PO是在S平台上買到《獅子王》音樂劇的票券，據悉，該平台是著名的二手票券交易網站，「賣家可以自由設定價格，所以並不是所有門票都是相同價格。」有些賣家明顯哄抬價格，比原先票價翻漲好幾倍；不過更慘還有可能會「付了錢卻拿不到票」，有些過來人看見搜尋頁面的第一個網站就點進去購買，並未仔細檢查是否為官方網站，「沒有票，也沒有座位號碼，只有銀行交易是真的。」

雖然也有許多網友提到為何不直接在官方網站購買，但原PO並未正面回覆，倒是有其他網友分享自身經驗，「黃牛網站買廣告，就有可能在搜尋售票網時比官網顯示的還上面」。原PO只無奈表示，「網路上充斥著很多受害者的分享，但這個問題持續發生且無法可管。」因為自己上了當，才希望透過自身經驗提醒大家，買票務必至官網訂購，也務必用售票平台的關鍵字搜尋。