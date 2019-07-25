贈票／「再一次，冒險」 加菲貓40周年個性開展！

App小組／活動報導

▲80.90後心中永遠的貓巨星超過40歲，來台開展囉!（圖／主辦單位提供）

1978年一隻全身橘黃又懶又胖的貓-加菲貓誕生了！在美國插畫家吉姆．戴維斯(Jim Davis)的創意下，這隻貓成了大眾的喜愛，躍升漫畫卡通界的巨星，陪伴多少80、90後的童年，不論是漫畫、電影，還是生活周遭，都有他的陪伴。有著貓的外表，加菲貓卻更有人類的思想與個性，這也是加菲貓最吸引大眾之處。簡短的漫畫，從加菲貓與主人、其他同伴的互動中，完整體現牠的獨特，也是因為這個像貓又像人的個性，加菲貓不僅成為家喻戶曉的卡通漫畫角色，2004和2007年更兩度躍上大銀幕推出電影。今年40周年特展來到台灣，6月25日中正紀念堂個性開展！喜歡加菲貓的粉粉們 快下載星光雲App 抽特展門票，千萬別錯過！

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▲這個夏天很「橘線」！陷入滿滿的橘貓魅力 逃都逃不出。（圖／主辦單位提供）

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這次展覽不僅可以與滿滿的加菲貓一起拍好拍滿，看加菲貓的誕生過程，在加菲貓專屬迷宮中探險，更有20隻加菲貓大型公仔，加菲貓的粉絲想玩、想拍、想買的願望在這邊一次滿足！加菲貓40周年特展 - 再一次，冒險 將從6月25日起至9月15日，在中正紀念堂第2、3展廳，個性開展～ 快下載星光雲App 探索加菲貓的巨星故事吧！

▲橘貓驚喜現身 與40周年特別展件 一同亮相。（圖／主辦單位提供）

✦ 加菲貓40周年特展

▸活動時間： 7/25 11:00起至7/29 23:59止

▸展覽時間： 即日起至9/15 週一至日10點-18點 (17點半停止售票及入場)

▸展覽地點： 中正紀念堂 第二+三展廳 (100台北市中正區中山南路21號)

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）

◎步驟2：

開啟 《ETtoday星光雲》App ，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「 點我抽加菲貓40周年特展門票 」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間： 7月25日至7月29日2359止。

◎得獎獎項：加菲貓40周年特展門票。〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~