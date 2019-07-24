「媽媽牌」雨衣遭竊　男子急報案…故事背後有洋蔥

▲台南市警二分局博愛所警方，積極調閱監視系統循線查獲竊嫌，找回陳男「媽媽牌」雨衣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南陳姓男子向市警二分局博愛所報案，指稱他披在機車上的雨衣遭人偷走，員警以為陳男是想向警方借雨衣穿，陳男否認說，這件雨衣是母親為他特製，不是一般坊間的雨衣，對他而言是獨一無價，他希望警方能幫他找回，員警馬上受理，並積極調閱監視系統，循線查獲竊嫌林姓女子，找回陳男「媽媽牌」雨衣。

據了解，25歲陳男於20日下午向市警二分局博愛所報案稱雨衣遭竊，陳男說他因身材高大壯碩，常會把雨衣弄破，所以不大喜歡穿雨衣，寧願淋雨回家，但他母親不捨兒子淋雨，所以就自行買藍底白點的防水布料，替他量身製作一件雨衣，因這件雨衣有媽媽的一份愛心，對他而言意義非凡，他相當珍惜，不料他案發前將機車停放在中西區中山路騎樓，將雨衣披掛在機車上晾乾，步行去附近逛逛，但他返回要騎車離開時，竟發現雨衣遭竊，所以急向警方報案，希望警方能幫他找回被竊的雨衣。

員警獲悉「雨衣」背後的故事後，心中感同身受，認為這不是一起小竊案，馬上受理並積極調閱陳男停車地方附近相關監視系統影像，循線查獲涉嫌竊取陳男雨衣的林姓女子，林女向警方表示，因看到該件雨衣覺得漂亮，所以才偷走陳男機車上的雨衣，警方從林女住處起獲該件藍底白點的雨衣，並通知陳男到所領回。

陳男接獲警方找回雨衣十分開心，偕同陳母一同到派出所領回雨衣，陳男母子十分感謝警方用心幫忙，替陳男找回這件充滿「母愛」的獨特雨衣。