大雨載路邊阿婆一程　牡羊男「讓出雨衣給她穿」聽一句話：刺破我的心

▲原PO騎車上班下大雨，做了一件善事。（圖／資料照／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

一名機車騎士上班途中，在大雨中見到一名阿婆，就好心載她一程，沒想到他聽到對方說的一句話，讓他瞬間尷尬，「阿婆妳刺破我的心了。」其他人則大讚騎士行為超暖，「老人家就是這麼有趣，噗，但你很好心。」

當事人25日在「爆廢公社」臉書社團說，路上看到一名阿婆，很無助想叫計程車，可是都不載她，於是他跑上前關心。以下為原PO和阿婆的對話：

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原PO：阿嬤妳是要去哪？

阿嬤：我只是要去前面戶政事務所轉角處那個地方而已。

原PO：某挖嘎哩載啦（台語，不然我載妳啦），不過，妳要穿我的雨衣喔。

阿嬤：賀（好）…肖連欸（年輕人）…

原PO：嗯？

阿嬤：哩雨衣臭臭餒！

原PO：…

▼原PO說，忘了曬雨衣才導致有霉味。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

「阿婆妳刺破我的心了！」原PO回應網友的問題說，阿婆講完後讓他瞬間尷尬，那一句不斷在腦海裡重播；他不忍看老人家淋雨，怕她感冒，所以把自己的雨衣給她穿，但因最近常下雨忘記曬，趕上班直接丟車廂導致有霉味，下次會記得曬，且現在車廂內也多準備一件雨衣。

此文獲得超過1.8萬人按讚，有網友表示，「老人家就是這麼有趣，噗，但你很好心」；原PO回「沒啦，社會上多點人互相幫忙，這不是很和諧嗎，哈哈。」其他人笑說，「為您的善心點讚，為阿婆的開朗點讚，為了你的雨衣點讚」、「阿嬤好可愛，版主人真好」、「推好心又好笑」、「阿婆真直白」。

有人好奇原PO是什麼星座？他回是牡羊座，對自己的行為則謙虛說，「小事啦，幫忙而已，沒什麼，很多人搶著做，只是阿婆選到臭雨衣的我，哈哈哈。」