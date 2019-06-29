長榮罷工協商破局！　工會：「不秋後算帳觸礁」7/2再談

▲長榮罷工確定繼續！工會會員憤怒重新集氣「快告訴妳的姐妹」（圖／記者林育綾攝）

記者嚴云岑／台北報導

長榮航空罷工經過14小時馬拉松式會員投票決議，結果為「同意方案」，空服員同意停止罷工，勞資雙方在下午進入團體協約，經過約4個小時的協商，雙雙宣告破局。長榮航空表示，不同意桃空職工3點要求；工會也表示，雙方討論到第一條不秋後算帳條款即觸礁，雙方約定7月2日再協商。

桃空職工今（29）日晚間9時發布聲明稿，提出3點聲明，表示公司未提出不秋後算帳具體方案，在工會提出具體條文後，公司也未回應，因此宣告破局，呼籲在團體協約簽訂前，罷工仍會繼續，請會員繳交切結書，並配合罷工棚輪班。

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桃空職工針對不秋後算帳提出的具體方案如下：

1.參與罷工會員之權益需恢復至罷工前狀態。

2.會員資格以及參與罷工有所疑義時，以工會認定為主。公司要同意開放GPM(group meeting)工會宣傳時間，每場30分鐘。

3. 公司不得對參與本次罷工之所有工會、工會會員、幹部以及協助人員為法律追訴及求償。

4.公司有經勞動部不當勞動行為裁決委員會認定構成不當勞動行為者，公司同意遵從裁決結果，不再進行後續救濟程序。

5.兩造同意遵守團體協約法第23條之和平義務。