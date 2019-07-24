影／華航長年配合走私免稅菸　王國材證實：2014年以來的總統專機都有

記者賴文萱／台北報導

華航涉入總統專機私菸案，將近兩天遲遲未交檢討報告給交通部，交通部長林佳龍24日要求政次王國材進駐華航，直接了解全案。王國材證實，以目前手上的資料，從2014年以來總統專機都有類似行為，現在需要華航給完整的真相，這樣才能徹底的改革。

▲交通部政次王國材證實，2014年以來的總統專機都有類似走私免稅菸狀況。（圖／資料照／記者陶本和攝）

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王國材約下午5點半左右抵達華航總公司，進去前他出面表示，部長覺得華航的報告太慢，到目前都沒有得到相關資訊，所以非常急，指派他今天下午來了解，民航局、航政司也都有派員來，會要求華航跟大家公開說明，有真相才有改革的具體方向。

▲交通部政次王國材下午赴華航了解私菸案真相。（圖／記者黃軍瑋攝）

王國材證實，以目前的資訊是華航從2014年以來的總統專機，都有這樣類似的行為，現在第一就是要了解過去的沿革是什麼，是一個交辦嗎？時間在2014年以前的狀況又是如何？

▲國安人員偷渡免稅菸數量。（圖／記者李帛窈整理製表）

據了解，馬英九2014年1月的「聖宏專案」團購288條免稅菸品，2014年7月「聖誼專案」團購1790條，2015年7月「久揚專案」團購2973條，2016年3月團購3677條，逐年呈倍數長。

到了蔡英文任內，2016年6月首次出訪的「英翔專案」訂購342條菸，2017年10月「太平洋友邦之旅」訂購2420條菸，2018年4月的「同心永固之旅」訂購2474條菸，同年8月「同慶之旅」訂購4492條菸，2019年3月「海洋民主之旅」訂購6856條菸，到了這次的「自由民主永續之旅」免稅菸品的訂購量達到最高峰9800條。

▲立委黃國昌點名「華航有人涉刑事犯罪」，要求董事長謝世謙下台。（圖／ETtoday新聞雲合成圖）

媒體問及是否有了解現在華航涉及到最高層是什麼層級？王國材說，今天就是來了解整個狀況，這個源頭開始是怎麼樣的緣由，為何華航開始做這樣的配合，這次會跟他們做深入的討論。

由於府方針對私菸案已經對國安局與侍衛長開鍘，交通部是否也有相關備案？王國材說，華航在過去是一個配合的單位，目前檢調也在展開司法調查，對於華航配合的部分，交通部與航發會也會去了解。

▲王國材重申，要華航儘快針對私菸案做對外說明，把真相向大眾公開。（圖／記者黃軍瑋攝）

另外，外傳這次事件跟華航內部人事鬥爭有關？王國材則回應，目前了解應該是沒有這樣的問題，這是兩件事情，總經理的升遷有一定制度，會看他的能力與各方能否接受，總經理人事有他的評比方式，只是此事剛好發生在這時候。

王國材強調，是否會造成華航未來的人事變動，要看調查的結果，包含究竟華航的配合到底是如何的配合，以及內部的流程問題，這就是要釐清的重點，會跟華航密集的開會，也希望他們趕快加緊腳步對外公開的說明。