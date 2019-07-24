快訊／王國材出發查華航「何時開始配合走私」　喊話不要遮遮掩掩

▲交通部政次王國材從交通部準備出發去華航桃園總公司了解狀況。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導



華航涉入總統專機私菸案，將近兩天遲遲未交檢討報告給交通部，對此交通部長林佳龍24日要求政次王國材進駐華航，直接了解全案。王國材4點半左右從交通部出發，他提到，目前華航給的訊息很少，從報紙得到的還比較多，因為部長很急，希望他們趕快對外說明，他這次去就是要去全盤了解華航是從什麼時候開始配合做這樣走私的行為，希望真相能夠大白，針對問題解決才最重要。

王國材說，華航提供給交通部的資料不是很完整，目前是給2014年開始的總統專機到現在的狀況，基本上華航是配合角色，但若這個是一個長期問題，到底是什麼時候開始配合做這樣走私私菸的行為，交通部需要一個真相。

請繼續往下閱讀...

▲國安局私菸案，黃國昌爆「華航有人涉刑事犯罪」，要求董事長謝世謙下台。（圖／ETtoday新聞雲合成圖）

他坦言，「事實上到目前為止，華航給的訊息很少，反而從報紙得知到的比較多，等等過去會要求他們趕快提出報告」，華航是上市公司，屬於公司治理，會關注此案對華航的經營是否有問題。

這次，王國材以交通部次長以及航發會大股東兩個身分，過去了解問題，顯見交通部對此案極高度重視。他也強調，解決問題最好方式就是真相大白，希望華航不要遮遮掩掩、只公開片段，能夠把所有真相一次讓大家知道。