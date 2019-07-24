看韓國瑜爬樹…蝦皮貼心推爬樹神器　網友：買一組直送市府

▲高雄市長韓國瑜爬到樹上視察登革熱防疫情況，讓蝦皮小編在臉書粉絲團PO文分享一款「爬樹神器」。（圖／翻攝自蝦皮購物臉書粉絲團，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

高雄市長韓國瑜今（24日）到勞工公園視察登革熱防疫情況，卻突然「爬到樹上」，這一舉動又引起外界熱議，也讓電商小編們再度有新梗可以玩，繼博客來小編在臉書粉絲團PO文推薦《爬樹的魚》一書後，蝦皮購物小編也PO文分享一款「爬樹神器」，而且真的有在賣，引起一票網友按讚並留言「蝦編真是太貼心了」、「買一組直送高雄市政府」。

韓國瑜視察登革熱防疫狀況，竟然「爬到樹上」看樹洞，表示想看有沒有積水，但此舉不僅嚇壞一旁幕僚，也讓外界看傻眼，隨後在網路和社群媒體發酵，引來褒貶不一。

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▲小編KUSO梗引起網友按讚分享。

腦筋動得快的電商小編，這次又迅速跟上時事議題，蝦皮購物小編不僅找出真的有在賣的「爬樹神器」商品，在臉書粉絲專頁PO文分享圖片，同時還特別以「庶民」的同音異字強調是「樹民」新選擇，並寫下注釋「這一次，不再樹手無策」，除此之外，內文也寫到「這一次，我使出渾身解樹」，還標記「蚊到有先後」、「樹業有專攻」、「小心不要跌倒囉」，而這則發文果然引起網友們熱烈關注。

▲不到千元就能買到爬樹神器。

網友看了之後，紛紛留言表示「這文案太強」、「爛瑜衝樹」、「真是很時事」、「有創意！」、「樹民爬起來爬起來」，也有人提醒小編「韓粉兩分鐘後抵達戰場。。」繼不久前雄中模範生拿《為什麼愛說謊》與韓國瑜合照事件後，這次的爬樹事件，讓小編們有新梗可以發揮，韓國瑜的一舉一動，似乎成了當下社群做行銷最熱門的話題。