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「沒有F1」直線加速賽先來！　韓國瑜跨上哈雷大喊：powerful

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▲▼0724韓國瑜市長參加直線加速賽簽約儀式。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜試乘賽車。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜想引進賽車比賽到高雄，先由「2019高雄直線競速SDR嘉年華」打響第一炮，賽事將於10月25日至27日於世運大道舉行，24日舉辦記者會，高雄市長韓國瑜還特別試乘F4方程式賽車，直呼「感覺好奇怪」，騎哈雷重機也大呼「哇，這個引擎聲好強壯，非常powerful！」。

▲▼0724韓國瑜市長參加直線加速賽簽約儀式。（圖／記者賴君欣攝）

▲「2019高雄直線競速SDR嘉年華」記者會。（圖／記者賴君欣攝）

由「台灣賽車國際交流協會」主辦的「2019高雄直線競速SDR嘉年華」打響第一炮！賽事將於10月25日至27日於世運大道舉行，韓國瑜致詞時感謝協會選擇高雄舉辦台灣首場街道直線競速賽，市府一定會全力支持，他還特別試乘F4方程式賽車，直呼「感覺好奇怪」，另外騎上哈雷重機也大呼「哇，這個引擎聲好強壯，非常powerful！」。

▲▼0724韓國瑜市長參加直線加速賽簽約儀式。（圖／記者賴君欣攝）

▲台灣賽車國際交流協會執行長林天華。（圖／記者賴君欣攝）

台灣賽車國際交流協會執行長林天華表示「這次比賽除了是第一次在高雄比賽，也是台灣第一次在街道上辦直線加速賽，很多的賽車的零件、精密加工是在高雄，但是很可惜的是，高雄好像沒有人來組織賽事，但高雄有優勢，有港口跟國際機場在一起，所以說我們如果引進國際賽事的話，相對車輛進口報關到車手到參賽，是一個非常方便的事情，所以說我們覺得高雄有山有海、有水，是一個非常好的休憩都市，怎麼可以沒有賽車運動」。

至於是否會引進F1賽車，林天華說「我們正在計畫，當然不是F1賽車，因為F1賽車對我們目前現階段的街道條件是有困難的，但是，我們已經在爭取像F3還有GT賽車，我們也準備明年度，準備做封閉賽道，引進國外的GT賽車跟F3的賽車，然後慢慢做出規模」。

▲▼0724韓國瑜市長參加直線加速賽簽約儀式。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼0724韓國瑜市長參加直線加速賽簽約儀式。（圖／記者賴君欣攝）

▲「2019高雄直線競速SDR嘉年華」記者會。（圖／記者賴君欣攝）

直線加速賽(Street Drag Racing；SDR)是一種街頭直線競速賽，實際比賽距離為400米(1/4英里)，國際上慣稱04加速賽。本次賽事國內開放150個報名名額，也邀請到國外頂尖車隊參賽，共分為無限改裝組、街車組、Fun Car組（趣味車）及大學生方程式組，四組同台較勁，參加預賽、敗部復活賽、決賽，並搭配世運主場館外舉辦賽車嘉年華，打造以音樂、美食、汽車為主題的親子活動區。

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關鍵字：韓國瑜,賽車,直線競速

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