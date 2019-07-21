世界大學聲譽排行陸6校進百強　台大「贏復旦與上海交大」

▲北京清華大學。（圖／翻攝自北京清華大學網站）

記者馬叔安／綜合報導

《泰晤士高等教育》（Times Higher Education）日前公佈「2019年世界大學聲譽排行」（World Reputation Rankings 2019），其中北京清華大學排名14，是海峽兩岸排名最前的學府，另外大陸地區一共有6所學校躋身前100名，而台灣只有台大進入前100強，名列「51-60名」，贏過復旦和上海交大等大陸名校。

根據排行網站資訊，兩岸之間排名第2的是第17的北京大學，再來便是台大，其他進入前百名的大陸學校有排在「71-80名」的復旦大學、中國科學技術大學、上海交通大學，以及排在「81-90名」的浙江大學。

▲北京大學。（圖／記者馬叔安攝）

和往年相比，自從2011年開始公佈該排行後，台灣始終都只有台大一所學校進入前100名，名次最後段的一次是於2016年落至「81-90名」，於2017年進步到「51-60名」後維持至今。而大陸則從2011年只有北大和清華兩所學校，進步到今年的6所學校進入前百強。

▲台灣大學總圖書館。（圖／記者湯興漢攝）

根據網站介紹，這份排名要求學者根據自己的經驗，指名15所以內他們認為所在的領域內，最適合的研究和教學型大學，美國在今年繼續佔據排行中的主導地位，一共有42個學府進入前100強，其中哈佛大學連續第9年拿下榜首。