陳文成事件紀念廣場缺工經費　台大學生會籌1200萬盼2020完工

▲台大學生會指出，陳文成事件紀念廣場目前缺工程經費，學生組織將展開聯合勸募。（圖／記者季相儒攝）

記者崔至雲／台北報導

2015年台灣大學校務會議通過「陳文成事件紀念廣場命名案」。台大學生會表示，陳文成事件紀念廣場的工程細部設計即將完工，須開始工程經費的募集，期望在8月底前籌足1200萬元的經費，2019年便可以發包動工，工程期估計為180天，在2020年7月2日紀念日 前，可以完工使用。

台大學生會回憶，1981年7月2日上午，三名警總人員帶著傳票至家中帶走了陳文成博士，隔日清晨陳文成陳屍於台大研究生圖書館外，政府官方以「畏罪自殺」宣布其死因，至今陳文成離去的真相未明。陳文成博士死後，當時的警總仍散播不實消息，包含「早就送陳文成回家」、「指使假證人說陳文成流連不歸」，警備總司令汪敬煦在回憶錄說「陳文成是情殺」。

請繼續往下閱讀...

台大學生會說明，「讓歷史不被遺忘，是轉型正義實踐的第一步」，台大校園內外對陳文成事件的持續反省，歷經台灣大學兩任校長，在連續幾屆的學生會長、研究生協會長以及學生的努力和教授們的支持下，2015年台灣大學校務會議終於通過「陳文成事件紀念廣場命名案」。

▲台大學生會展開聯合勸募，目標是1200萬元 。（圖／台大學生會提供）



學生會也表示，現任學生會長吳奕柔、下屆學生會長凃峻清、現任研協會長許瑞福及下屆研協會長王昱鈞將於本月底與管中閔校長商討，由台大校務會議通過的陳文成紀念廣場，台大校方須一同擔負的募款責任額度分配，以維護民主發展與落實校園內的轉型正義，並邀社會大眾一同為「陳文成事件紀念廣場」捐款。

聲明聯合連署包括，台大學生會、台大學生代表大會、台大研究生協會、台大法律系學會、台大文學院學生會、台大社科院學會、台大歷史系學會、台大社會系學會、台大哲學系學會、台大政治系學會、台大濁水溪社、台大意識報、台大台語文研究社、台大女性研究社、台大浪達社等。