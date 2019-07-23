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1歲女童誤食藥物　母抱癱軟愛女...急奔派出所求警車開道　

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▲1歲女童誤食藥物　母抱癱軟愛女...急奔派出所求警車開道。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲女童因誤食藥劑造成嘔吐癱軟，她的母親緊急找上派出所員警求助。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣一名1歲4個月女童因誤食藥物需要急送醫治，女童家人帶著她強網竹北派出所請求協助，值班員警見情況緊急，立即以警用機車協助開道，女童也順利送醫救治。竹北分局呼籲，家中若有幼小孩童，使用藥物時應遵循醫師指示，並將藥物妥善收存，以免孩童誤食，造成遺憾。

新竹縣竹北派出所22日凌晨突然出現一陣汽車引擎急煞聲，一輛自小客急停在派出所前，接著男子神色慌張地從駕駛座下車，衝進派出所說車上有一名1歲4個月的女童誤食藥劑，情況危急需要警方幫忙開道轉送新竹市馬偕醫院就醫。警員黃柏文見事態緊急，立馬跨上機車、開啟警示燈和警報器，一路鳴笛幫男子開道到頭前溪橋上，再由警員向子雲、朱曼菁接力開道，讓原本需要13分鐘的車程縮短為5分鐘，女童也因此順利就醫。

男子見女童順利由急診室接手照護後，這才放下心來對員警說起事情的發生經過，原來女童母親帶著女童到外婆家玩的時候，因為一時疏忽，讓女童誤食藥劑，等到媽媽發現女童有嘔吐和癱軟的跡象時，情況已經十分危急。原本他們先就近前往湖口仁慈醫院掛急診，但醫師看過女童的狀況後，認為直接轉往新竹市馬偕醫院就醫會比較恰當，所以他們才急忙地要到馬偕醫院就醫，多虧有警方的協助，女童的生命才得以及時獲救。

▲1歲女童誤食藥物　母抱癱軟愛女...急奔派出所求警車開道。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲女童母親帶著女童到外婆家玩的時候，因為一時疏忽，讓女童誤食藥劑。

竹北分局表示，保護民眾生命安全乃警察之天責，呼籲民眾家中若有未滿六歲的孩童應多加注意他們的人身安全，使用藥物時應遵循醫師指示，並將藥物妥善收存，以免孩童誤食，造成遺憾。

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關鍵字：新竹縣警局,警車開道,送醫

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