9歲女童肚子劇痛...CT一照驚見「18公分黑團」　媽曝「吃三年OO」醫嚇傻

▲女童近幾天時常肚子痛、想吐。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

黑龍江哈爾濱市一名9歲女童近日突然肚子劇痛，甚至一直感到噁心想吐，之後便在家人的陪同下，到醫院看診。經過CT（電腦斷層掃描）一照，發現女童的肚子裡竟然出現長達18公分的圓形黑影，事後媽媽才向醫生坦承，女兒在這3年來，都會不斷地拔自己的頭髮來吃。

綜合陸媒報導，當時女童肚子不舒服，她的家人以爲是得了腸胃型感冒，沒想到進醫院做CT檢查後，連醫生都嚇傻。據照片顯示，女童的胃裡有一個直徑約18公分的大黑團，仔細一看竟是數根纏繞在一起的頭髮。媽媽提到，女兒還小時，曾經見過她吃頭髮，但制止之後就沒看過她做出這樣的舉動了。

▲女童胃裡出現一團打結的頭髮。

據悉，女童從小體型就很瘦，飯也吃得很少，但她的個性十分開朗，所以家長一直沒發現她有任何異狀。除此之外，女童的媽媽還放棄了工作，就是為了陪伴女兒長大，沒想到這麼多年來都沒發現她時常將頭髮吃下肚。

媽媽回憶，自己在女兒生病後才發現，她的頭頂有一大塊都禿了。事後，在媽媽的追問下，女童才坦承，「一年級的時候不怎麼吃，二年級的時候偶爾才吃，但上了三年級之後就經常吃了。」

▲醫生已將女童胃裡一半的頭髮取出。

醫生表示，女童應該是患有「異食癖」，而且在胃裡的那一團頭髮已和食物纏繞在一起了，不能用碎石器勒斷，只能將頭髮一根根弄斷，從口腔慢慢取出。目前，醫生已爲女童做了兩次內鏡手術，取出了一半頭髮，但從露出的胃黏膜上可以看到，有很多白色的潰瘍創傷，後續會慢慢將剩下的取出。