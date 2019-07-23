影／做完流產手術…7天後複查傻了：胎兒還在腹中！　她超氣：那之前切掉了什麼

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記者鄭思楠／綜合報導

西安的周姓人妻日前在醫院做了流產手術，沒想到手術完成後身體一直不舒服，一周後決定去複查。檢查結果竟顯示，胎兒不僅存活在腹中，而且還在不斷成長！原來，周女是「雙子宮」，受孕子宮在左邊，做了流產手術的是右邊。對此，醫生竟然回覆，「位置看錯了！」

據《看看KNEWS》報導，周女已經是2個孩子的媽媽，日前感覺身體不適，前往醫院檢查後發現自己竟然意外懷孕了，斟酌後決定做流產手術。她10日來到西安市大慶路上的中航工業西安醫院，做了流產手術，「手術過程一切順利。」可當她回到家後，身體卻發生了異常，一直感覺特別不舒服，所以一周後去複查，沒想到意外發生。

▲▼她做流產手術，一周後發現胎兒還在腹中。（圖／翻攝自《看看新聞KNEWS》）

面對這樣的檢查結果，周女懷疑醫生在做手術時看錯了位置，「因為我是縱膈子宮，就是俗稱的雙子宮，左邊子宮懷了嬰兒；可是醫院卻在右邊做了手術。」

發現這一情況後，周女前往醫院，把複查報告交給當時為她做手術的醫生，但沒有得到醫生合理的解釋。 她超氣質問醫院，「那上次做手術切掉了什麼？」工作人員竟然回覆，「可能是肉眼的問題。」

目前醫院給出了解決方案，為周女重新做手術，不收取任何費用。但她認為，「因為醫院診斷失誤，導致手術失敗，讓自己無故重複手術，所以要補償期間產生的誤工費和營養費。」目前，醫院仍未對此事進行正面回應。

▼醫生竟然回覆，「位置看錯了！」（圖／翻攝自《看看新聞KNEWS》）