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NT-D系統發動！OPPO VOOC閃充獨角獸鋼彈定製版行動電源開箱

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▲▼OPPO VOOC閃充獨角獸鋼彈定製版行動電源開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲OPPO VOOC閃充獨角獸鋼彈定製版行動電源開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

繼先前OPPO與寶可夢合作，一起推出聯名皮卡丘閃充行動電源後，5月時在中國大陸又推出了VOOC閃充獨角獸鋼彈定製版行動電源，意圖要喚醒你心中的那個小男孩！

OPPO在大陸推出的VOOC閃充獨角獸鋼彈定製版行動電源顏色為黑銀，另外還有一款行動電源則是印有RX-78-2鋼彈，配色為黑金；而這次《ETtoday新聞雲》記者取得的是黑銀配色獨角獸鋼彈定製版。

這款行動電源其實相當有梗，除了在裝置本身印上獨角獸鋼彈外，外盒的開啟設計方式就與獨角獸鋼彈開啟「毀滅模式」一樣「一分為二」，打開盒裝之後就可以看到行動電源本尊直挺挺地插在盒子裡。

▲▼OPPO VOOC閃充獨角獸鋼彈定製版行動電源開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO VOOC閃充獨角獸鋼彈定製版行動電源開箱。（圖／記者邱倢芯攝）
可以看到行動電源上頭印的是，已開啟NT-D系統的獨角獸鋼彈。

▲▼OPPO VOOC閃充獨角獸鋼彈定製版行動電源開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

根據官方公佈的資料，這款獨角獸鋼彈行動電源的電池容量有6,200mAh，支援OPPO的VOOC 3.0閃充功能，最高可提供20W快充；擁有一個USB Type-A孔（輸出）與Type-C孔（輸入），充電埠旁邊還寫上了獨角獸鋼彈的機體番號RX-0。

▲▼OPPO VOOC閃充獨角獸鋼彈定製版行動電源開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

盒內還附有一條支援VOOC閃充的充電線，不過還是要配上支援VOOC閃充的充電器才有辦法啟動快充功能。

▲▼OPPO VOOC閃充獨角獸鋼彈定製版行動電源開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

這款行動電源的大小大約與一支OPPO Reno Z差不多，不過厚度較Reno Z再厚上一點；重量方面，根據記者實際測量，獨角獸鋼彈行動電源的重量達240公克，Reno Z則為190.6公克。如果是追求輕巧易攜的鋼彈迷可能要好好考慮一下重量問題。

▲▼OPPO VOOC閃充獨角獸鋼彈定製版行動電源開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO VOOC閃充獨角獸鋼彈定製版行動電源開箱。（圖／記者邱倢芯攝）
要啟動行動電源的充電功能，需要壓一下在機身側邊的小按鈕，要確認還剩下多少電量，則是看VOOC字樣上方的燈號顯示即可。

▲▼OPPO VOOC閃充獨角獸鋼彈定製版行動電源開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO VOOC閃充獨角獸鋼彈定製版行動電源開箱。（圖／記者邱倢芯攝）
這款行動電源在大陸的定價為299元人民幣（約台幣1,350元），根據官方透露，RX-0與RX-78-2兩款鋼彈行動電源有打算引進台灣販售，不過似乎版權仍在談，因此引進時間與價格目前並未能確定；有興趣的鋼彈迷，可以多關注一下官方日後的動態發布。

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關鍵字：OPPO,VOOC,獨角獸鋼彈,行動電源,開箱,NT-D系統,毀滅模式

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