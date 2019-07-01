傳蘋果會推出「中國特色版iPhone」：螢幕下指紋辨識取代Face ID

▲iPhone XS Max。（圖／記者邱倢芯攝）



大陸中心／綜合報導

蘋果公司為了挽回老用戶的流失，還有加強在中國市場的競爭力，可能在未來為中國打造一款特色版的iPhone，並把價格降低，甚至拿掉Face ID功能，取而代之的是「螢幕下指紋」或「背部指紋」辨識解鎖功能。不過，目前還不清楚這款手機會在何時上市，可能還只是初步的規劃。

據陸媒引述上游產業鏈披露，按照消息人士的說法，目前蘋果在中國市場5000元（人民幣．下同）以上的用戶嚴重流失，有不少人選擇購買大陸國產品牌的手機，包括OPPO、華為和vivo，其中特別是華為Mate 20系列，對去年的iPhone XR造成不小的影響。

其實，iPhone XS剛推出時擁有更大螢幕、雙卡雙待以及美顏自拍的功能就給中國用戶不小的吸引力，但它6000至10000元的價格還是讓許多用戶望之卻步。報導指出，這次的特色版iPhone為了降低其成本，並符合中國用戶的核心訴求上，似乎要把Face ID拿掉，而用「螢幕下指紋」或「背部指紋」解鎖取而代之。

據了解，蘋果早在2017年就申請過相關的螢幕下指紋專利，即把Touch ID實體Home鍵撤掉，在螢幕中集成許多針孔大小的傳感器，以便用戶按壓螢幕任何一個區域都可以直接解鎖。另外，中國信息通信研究院發布的最新報告顯示，2018年中國市場智能手機均價為2523元，上漲16.8%；4000元及以上的手機僅佔13%，而大陸國產品牌佔到3成，並呈上升趨勢。