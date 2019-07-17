　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

足球迷注意！OPPO與巴薩續合作夥伴、推限量版Reno手機

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼OPPO與巴薩續約合作夥伴，推出限量版Reno手機。（圖／OPPO提供）

▲OPPO與巴薩續約合作夥伴，推出限量版Reno手機。（圖／OPPO提供）

記者邱倢芯／綜合報導

OPPO昨（16）日宣布，在接下來的三年裡將繼續成為西班牙足球甲級聯賽巴塞隆納足球俱樂部（Futbol Club Barcelona，簡稱巴薩）的合作夥伴，同時在巴薩的坎普諾體育場（Camp Nou）舉行的發表會中發布了OPPO Reno巴薩限量版手機。

OPPO Reno巴薩限量版延續了巴薩紅藍的經典配色設計，將顏色和產品融為一體，融合了巴薩俱樂部過去、現在和未來的經典元素。採用對角紅藍漸層撞色和虛化網底的設計（熱轉印工藝），創造了撞色漸層效果，給球迷帶來了全新的視覺體驗，展現了巴薩球團對足球的熱情。

此外，電池蓋上突出了兩個巴薩的標誌：採用暗紋設計的巴薩隊徽，表達了對球隊輝煌歷史的敬意，以及底部延續了經典的金色logo，代表著球團的現在和光明的未來。在硬體基礎上，本次巴薩限量版手機還搭配了巴薩主題，包括獨家的桌布、App圖示以及訂製專屬鈴聲，給巴薩球迷帶來從內到外不一樣的體驗。

這款限量版手機還擁有出色的拍照功能，在10倍混和變焦技術的支援下，無論距離遠近，依然能夠獲得清晰的影像拍攝體驗。獨有的超高畫質夜景2.0能夠讓球迷記錄夜色下美麗的諾坎普球場。

而在銷售資訊方面，OPPO Reno巴薩限量版將於全球包括歐洲、東南亞、亞太等區域在內的主要市場發表上市，最早將於7月26日展開首波銷售。此外，這款限量手機很快也將於台灣市場上市，相關開賣資訊官方將於近期內公布。

ET快訊
《神隱少女》千尋為何能猜出父母？7歲男童神解「藏18年謎底」
17歲長髮電眼妹「摩鐵裸身暴斃」5男嚇丟包！3男聲押全獲釋
安苡愛深夜溜進吳宗憲豪宅！「待到凌晨4點」沒離開…本尊說話了

關鍵字：OPPO,巴薩,Reno,甲級聯賽巴塞隆納足球俱樂部

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果廣告片入圍艾美獎！　新媒體團隊為公司贏得聲望...也要搶攻奧斯卡獎

足球迷注意！OPPO與巴薩續合作夥伴、推限量版Reno手機

阿波羅登月50週年　Apple TV+推新影片紀念

蘋果法遵主管：蘋果的目標就是提供世界上最好的產品及生態系

彭博社：歐盟擬對亞馬遜展開反壟斷調查　第三方賣家的數據利用方式將是重點！

蘋果公開59款新表情符號　義肢、多元性別、紅鶴皆現身

重拾高階形象！蘋果印度停售4平價iPhone

相機「3顆大黑孔」醜爆！　新iPhone Max上手照曝光？

只有「不綁約」優勢？3C達人：星電信業者端不出其他牛肉

iOS 13、iPadOS有Bug！用戶的帳號密碼全都露

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

吳宗憲神預言韓國瑜「45％支持率」　呼籲郭台銘若堅持選總統：寸步難行！

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

李光洙跳APINK又變殭屍舞　恩地.劉在錫聯手激怒「氣到摔帽」XD

人小鬼大！雙胞胎姐妹互譙老爸　霸氣嗆聲逼他出家門：別回來了

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

蘋果廣告片入圍艾美獎！　新媒體團隊為公司贏得聲望...也要搶攻奧斯卡獎

足球迷注意！OPPO與巴薩續合作夥伴、推限量版Reno手機

阿波羅登月50週年　Apple TV+推新影片紀念

蘋果法遵主管：蘋果的目標就是提供世界上最好的產品及生態系

彭博社：歐盟擬對亞馬遜展開反壟斷調查　第三方賣家的數據利用方式將是重點！

蘋果公開59款新表情符號　義肢、多元性別、紅鶴皆現身

重拾高階形象！蘋果印度停售4平價iPhone

相機「3顆大黑孔」醜爆！　新iPhone Max上手照曝光？

只有「不綁約」優勢？3C達人：星電信業者端不出其他牛肉

iOS 13、iPadOS有Bug！用戶的帳號密碼全都露

上任後首次面臨颱風來襲！韓國瑜下令高雄要做到「零損害」

蘋果廣告片入圍艾美獎！　新媒體團隊為公司贏得聲望...也要搶攻奧斯卡獎

高校畢業歌大合唱錄音　18日下午2點現場直擊

智能理賠AIoT交流平台　工研院鏈結保險與醫療

都更卡卡！民眾最擔心資金問題　台中釘子戶最待解決

影／爽玩滑翔翼！一陣大風吹來⋯她秒卡「破百公尺」高壓電線上　腿軟畫面曝

葉文忠／沒有國籍的台灣總統

買賣不破租賃有解　房屋有瑕疵賣方得負責

關東橋「夜哨撞白衣女」…乩童兵曝：鬼頭整棟飄　扯出「手榴彈爆炸」意外

通傳解碼／頻道上下架爭議　應運用科技工具防範未然

3C家電熱門新聞

上手照曝光？　新iPhone醜..

Android Q Beta ..

重拾高階形象！蘋果印度停售4平..

iPhone 11無新意！明年..

LINE對話截圖「可換匿名圖案..

蘋果新表情符號　義肢、多元性別..

星電信業者僅有「不綁約」優勢

小米Mix Fold渲染圖曝光..

iOS 13、iPadOS有B..

上網吃到飽一天不到10元　申辦..

Gartner：華為手機今年Q..

驚訝！外媒實測2019版Mac..

蘋果5G手機2020年問世　毫..

「史密斯探員」病毒感染2500..

更多熱門

相關新聞

傳蘋果會推出「中國特色版iPhone」

蘋果公司為了挽回老用戶的流失，還有加強在中國市場的競爭力，可能在未來為中國打造一款特色版的iPhone，並把價格降低，甚至拿掉Face ID功能，取而代之的是「螢幕下指紋」或「背部指紋」辨識解鎖功能。不過，目前還不清楚這款手機會在何時上市，可能還只是初步的規劃。

OPPO上海MWC發表「透視全螢幕」技術

OPPO螢幕下藏鏡頭技術現蹤

傳OPPO將於上海MWC19發表螢幕下藏鏡頭技術

PSG主席受夠明星行為想賣內馬爾

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 世大運 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

丹娜絲大彎！11縣市暴風圈侵襲破80%

丹娜絲恐登陸！行政院：備妥3日糧食

17歲猝死少女起底　生母崩潰：我女兒很乖

17歲妹「5男1女」摩鐵毒趴　猝死遭裸棄

快訊／雙颱恐夾擊台灣？氣象局回應了

花蓮五子兇宅「錄到13年前案發原音」！小孩淒厲哭叫

丹娜絲直撲台灣！陸警最快今午發布

倒車撞死1歲金孫　阿公抱進診所：救救孩子

丹娜絲出現兩颱風中心　恐成雙颱

迪士尼員工生活苦　繼承人見識後怒了

21歲男興奮獻初夜　10天後女友懷孕了

跟露肚妹合照超爽！他細看「平行時空照」心酸到哭

新婚2月！人妻被丈夫「下毒謀殺」

丹娜絲撲台「各地最大風雨時間曝光」

兒子嫌布丁難吃　爸一看冰箱秒暈

更多

最夯影音

更多

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面