足球迷注意！OPPO與巴薩續合作夥伴、推限量版Reno手機

▲OPPO與巴薩續約合作夥伴，推出限量版Reno手機。（圖／OPPO提供）

記者邱倢芯／綜合報導

OPPO昨（16）日宣布，在接下來的三年裡將繼續成為西班牙足球甲級聯賽巴塞隆納足球俱樂部（Futbol Club Barcelona，簡稱巴薩）的合作夥伴，同時在巴薩的坎普諾體育場（Camp Nou）舉行的發表會中發布了OPPO Reno巴薩限量版手機。

OPPO Reno巴薩限量版延續了巴薩紅藍的經典配色設計，將顏色和產品融為一體，融合了巴薩俱樂部過去、現在和未來的經典元素。採用對角紅藍漸層撞色和虛化網底的設計（熱轉印工藝），創造了撞色漸層效果，給球迷帶來了全新的視覺體驗，展現了巴薩球團對足球的熱情。

此外，電池蓋上突出了兩個巴薩的標誌：採用暗紋設計的巴薩隊徽，表達了對球隊輝煌歷史的敬意，以及底部延續了經典的金色logo，代表著球團的現在和光明的未來。在硬體基礎上，本次巴薩限量版手機還搭配了巴薩主題，包括獨家的桌布、App圖示以及訂製專屬鈴聲，給巴薩球迷帶來從內到外不一樣的體驗。

這款限量版手機還擁有出色的拍照功能，在10倍混和變焦技術的支援下，無論距離遠近，依然能夠獲得清晰的影像拍攝體驗。獨有的超高畫質夜景2.0能夠讓球迷記錄夜色下美麗的諾坎普球場。

而在銷售資訊方面，OPPO Reno巴薩限量版將於全球包括歐洲、東南亞、亞太等區域在內的主要市場發表上市，最早將於7月26日展開首波銷售。此外，這款限量手機很快也將於台灣市場上市，相關開賣資訊官方將於近期內公布。