繼捧水來聞後再出招！韓國瑜視察防疫突爬3樓高樹：上面很多洞

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

經歷過719大雨後，就怕登革熱疫情擴散，高雄市長韓國瑜24日一早來到勞工公園，視察登革熱防疫作業，途中衛生局人員報告樹洞是易積水的區域，沒想到韓國瑜卻突然爬上樹，讓下面隨扈及市府人員全嚇壞了，直喊「市長小心」，甚至還跑進防火巷，蹲低看水溝狀況，繼前幾天勘察淹水災情「捧水來聞」有無臭味之後，又引發話題。

▲高雄市長韓國瑜突然爬上樹。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜爬樹身手敏捷。（圖／記者賴君欣攝）

下過大雨後，就怕登革熱持續升溫，目前高雄市本土登革熱病例為44例，其中在前鎮區西山里出現第二型登革熱，高雄市長韓國瑜前往勞工公園視察，在聽衛生局潘炤穎技正簡報時，提到樹木在下雨之後會孳生病媒蚊，上頭很多洞都要填補，有些容易積水處會用發泡棉，但樹木上端還沒補好，這時韓國瑜說「我都想爬上去看」，接著說「我還年輕，我體力好」，咻一下整個人就爬上去，爬到約3層樓高，讓底下的人都捏了把冷汗，大喊「市長可以了」、「市長小心」。

韓國瑜說，「我們很怕做事情會有死角，那樹下多洞都有可能孳生蚊蟲，所以我們必須要爬上去看洞，所以我就要求衛生局把樹上面的那些洞補起來，我要親眼看我才能了解狀況。果真，每一棵樹的上面都有非常多洞，有可能有孳生源的存在，所以未來我們在高處可能又把樹枝剪掉，讓陽光照進來還有風吹，第一次的話可能用投藥，還有泡泡棉堵塞，會有各種方法盡可能讓蚊蟲無法生存。」

▲韓國瑜爬樹。（圖／記者賴君欣攝）

他表示，「我們擔心是過去將近40多個病例都是第四型，前鎮卻冒出的第二型登革熱，所以把這個西山里管制起來，全面消毒，尤其719大雨之後登革熱可能會爆發起來。因為病媒蚊最喜歡乾淨的水，所以西山里這邊發生第二型以後，我們非常緊張，我們要感謝台南市政府，我們每一天防疫會議，台南市政府都派人來參加，所以現在兩個縣市已經攜手合作，共同來面對登革熱，就這兩天我們冒出第二型，我很怕交叉感染，非常非常的擔心，我們希望未來台南、高雄、屏東可以聯手來防治登革熱。」