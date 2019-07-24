評韓國瑜「票數擴展性很差」　柯文哲：有120萬鋼鐵韓粉也不會當選

▲柯文哲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

2020總統大選激烈，隨著藍綠候選人的出線，台北市長柯文哲的動向備受關注。柯文哲在24日播出的專訪表示，「從頭到尾都不是很想選，每天都在找不要選的理由，（到現在）還是不想選」，他也認為韓粉擴展性很差，鋼鐵韓粉有120萬，韓國瑜也不會當選。

柯文哲在節目《鄉民大會》表示，總統蔡英文與高雄市長韓國瑜兩個人出線後，讓國家最大多數的人民感到非常焦慮 ，「台灣怎麼會淪落到這個地步」，正常的民主國家選連任的都沒問題，民調有40％就穩當選，因為還有現任優勢，不過，今天是典型的「秦失其鹿，天下共逐之」。



他再度抱怨，自己沒有說要選，就把他放在民調裡面。被問到現在民調都25%左右，是否宣布參選後民調就升到30%？柯回說，不會啦，「我都想過都差不多了」。

柯文哲強調，「從頭到尾都不是很想選，每天都在找不要選的理由，（到現在）還是不想選」，他認為蔡英文的選連任應該有現任優勢，韓國瑜則是什麼事都沒開始做，所以人家說成本效益，什麼事都還沒做，離開也不會有什麼問題。扮演韓國瑜的主持人郭子乾表示，他自己的鋼鐵韓粉有120萬，柯文哲回說「120萬也不會當選，你的票數擴展性很差」。