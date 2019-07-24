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取代3D Touch！新款iPhone增添「長按觸控新技術」　增強反饋系統

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▲▼號稱最接近市售版本的iPhone 11 Max 模型機。（圖／翻攝自YouTube／Unbox Therapy）

▲號稱最接近市售版本的iPhone 11 Max模型機。（圖／翻攝自YouTube／Unbox Therapy）

科技中心／綜合報導

蘋果公司最新一款iPhone 11（暫稱）即將於今年9月登場，最近專家根據釋出的CAD設計圖以及iOS 13的程式碼，曝光iPhone 11可能的樣態，其中發現，蘋果已經找到了取代3D Touch的技術，也就是說這一代即將與3D Touch說掰掰。

根據「9to5mac」引述消息人士，蘋果今年會發表三款手機，對應去年推出的iPhone XS，iPhone XS Max和iPhone XR。新款iPhone將採用Apple A13處理器，延續搭載Lightning端口，還沒有要換成USB-C；另外，後續機種依然會使用OLED Retina螢幕，也有一款是Liquid Retina螢幕以取代iPhone XR機種。

不過，蘋果很有可能在iOS 13版本中刪除3D Touch，就像是iPhone XR改成Haptic Touch，「長按」取代3D Touch，這項設計將不會影響習慣用3D Touch的用戶，因此也在iPhone 11設計出新版本的Taptic Engine反饋系統，但尚未得知新功能為何。

此外，報導也指出，消息來源確認iPhone 11將採用現在於網路與市場上流傳的「大正方形3鏡頭」，第3顆鏡頭將定位於超廣角鏡頭，並且增添「Smart Frame」功能，也會在拍攝時捕捉現場畫面周圍的資訊，讓用戶可以微調更多的細節，也支援120fps慢動作錄影。

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關鍵字：iPhone 11,iPhone,Apple,蘋果,北美要聞

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