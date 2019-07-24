iPhone 11型號曝光！搭台積電A13處理器　雙藍牙技術可配對兩組AirPods

▲新iPhone實機照曝光，後置有「方形3鏡頭」。（圖／翻攝自Twitter／@BenGeskin）

記者楊絡懸／綜合報導

蘋果公司今年秋季即將發布3款最新版的iPhone（姑且稱之為iPhone 11），為iPhone XS、iPhone XS Max與iPhone XR的後續機型，根據外媒報導，iPhone 11採用無線充電、全新的「3鏡頭」相機，並與台積電合作生產使用A13處理器。

根據「9to5mac」整理的資訊，蘋果將在9月推出iPhone 11和iPhone 11 Max，名稱也有可能照舊為羅馬數字樣式「iPhone XI」。首先，引起關注的是iPhone 11將支持雙邊無線充電，iPhone正反兩面都可以作為「充電墊」，除了可以直接Qi充電之外，未來也可以直接把AirPods放在手機上，隨時利用iPhone充電，就像是三星的Power Share。

iPhone 11要因應雙邊無線充電功能，就要配備更大的電池容量，有著「蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤就預測，5.8吋的新iPhone其電池將會增加20%至25%，6.5吋的iPhone電池將增加10%至15%電力。

iPhone目前支持AirPlay 2雙音頻輸出，但報告指出，iPhone 11將允許同時向兩款藍牙設備發送音樂，完美執行藍牙5.0「雙藍牙音頻」技術。據了解，目前市面上多數安卓旗艦手機已經具備了雙藍牙音頻技術，只有iPhone沒有，未來結合iOS 13增加iPhone一次配對兩組AirPods收聽，更有可能擴展其他藍牙設備。

相機方面，iPhone 11背面採用全新三鏡頭相機設置，外表就像是網路與市場上流傳的「大正方形3鏡頭」，第3顆鏡頭將定位於超廣角鏡頭，並且增添「Smart Frame」功能，也會在拍攝時捕捉現場畫面周圍的資訊，讓用戶可以微調更多的細節，也支援120fps慢動作錄影；前置鏡頭也將從700萬像素提升到1200萬像素。

蘋果很有可能在iOS 13版本中刪除3D Touch，就像是iPhone XR改成Haptic Touch，「長按」取代3D Touch，這項設計將不會影響習慣用3D Touch的用戶，因此也在iPhone 11設計出新版本的Taptic Engine反饋系統，但尚未得知新功能為何。

iPhone 11型號稱為D42（iPhone12,3），它將取代iPhone XS；型號D43（iPhone12,5）將取代iPhone XS Max；型號N104（iPhone12,1）將取代iPhone XR。新款iPhone將採用Apple A13處理器，延續搭載Lightning端口，還沒有要換成USB-C；另外，後續機種依然會使用OLED Retina螢幕，也有一款是Liquid Retina螢幕以取代iPhone XR機種。