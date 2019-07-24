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18歲少年從小美國出生…官員堅稱「身分假的」　拘留他1個月

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▲▼墨西哥,非法移民,美墨邊境。（圖／路透）

▲美國總統川普多次強調要解決非法移民問題，現在就連合法公民也可能被拘留。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

美國18歲少年弗朗西斯科（Francisco Erwin Galicia）擁有合法的公民身分，上月本來要前往德州參加足球活動，卻被移民及海關執法局（ICE）官員拘留近1個月。事件引發譁然後，《華盛頓郵報》最新消息則指出，少年的母親證實他已獲釋。

BBC報導，弗朗西斯科從小出生於德州達拉斯（Dallas），6月27日與手足、朋友從愛丁堡（Edinburg）家中啟程，準備前往達拉斯西邊的一所大學，結果所有人在一處檢查站被攔下。弗朗西斯科17歲的弟弟馬龍（Marlon）來自墨西哥，沒有美國國籍所以被拘留，然而弗朗西斯科自己也跟著遭到限制自由。

馬龍同意在幾天內被驅逐出境到墨西哥，現在他與祖母住在一起。同時，弗朗西斯科則在海關及邊境保衛局（CBP）拘留長達3周，好幾天都無法打電話給母親桑瓦納（Sanjuana Galicia），隨後又轉移到移民及海關執法局。

《華郵》23日指出，弗朗西斯科已獲釋。弗朗西斯科的律師克勞迪雅（Claudia Galan）則表示，這名少年被指控在公民身分上說謊，儘管當時他拿出許多自己的身分證明，卻還是遭到懷疑，「他一直在這邊生活，當邊境巡邏員檢查他的文件時，他們就是不相信這是真的，不斷說是假的。」

據了解，弗朗西斯科還小時，他的母親為了申請旅遊簽證，錯誤聲稱弗朗西斯科在墨西哥出生，才會造成當局誤會。然而，克勞迪雅說明，即使最初向當局積極解釋並傳真相關文件證明身分，弗朗西斯科依舊被拘留快1個月。

弗朗西斯科23日終於得以返家，過程中他其實很憂心，他的母親也害怕兒子隨時可能會被驅逐到墨西哥。母親受訪時用西班牙語回答，兒子遭受的經歷讓她很痛苦，她無法入睡，只是想著孩子會被傷害。

紐約州民主黨籍眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）注意到這名少年的消息，她在推特寫道，海關及邊境保衛局正在拘留美國公民，「受困在邊境，警衛戴上口罩，因為人類的臭氣太過強烈，你會有什麼感覺？當我們允許某些人的權利受到侵犯，所有人的權利（被侵害）也就不遠了。」

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