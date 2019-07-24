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渣男外貌曝光！拐騙「黑幫老大」未成年孫女上床　裸照逼交遭追殺

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▲▼ 性侵,強姦,少女。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲黑道大老孫女遭渣男誘拐上床，慘遭黑道追殺。示意圖非當事人。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者葉國吏／綜合報導

一位出身黑道世家的少女，透過交友軟體認識渣男，結果慘遭引誘失身，甚至還被以裸照要脅交往。消息傳出讓黑道家族震怒，黑幫大老的少女爺爺更是下達「甲級動員令」，要求各堂口小弟把這位渣男揪出。

根據《周刊王》報導，少女爺爺在國內外都享有超凡地位，名號說出來無人不知、無人不曉，幫派生意觸及公共工程、房地產、船運、期貨證券、娛樂影視、電動玩具等，江湖地位十分顯赫，可說是「喊水會結凍」的重量級人物。

不過這位大老的孫女2年前在網路認識渣男，被騙失身後還被拿裸照要脅交往。由於少女當時尚未成年，所以渣男也已經觸犯誘姦未成年少女罪。

▲▼ 前天道盟主「瘋濟公」蕭澤宏公祭，近萬名黑衣人前來弔念這位大哥，連立委余天、統促黨張安樂也到現場 。（圖／記者陳以昇攝）

▲黑道老大下達追殺令，要把拐騙孫女的渣男揪出。示意圖非當事人。（圖／記者陳以昇攝）

少女母親得知消息後報案，黑幫大老爺爺得知後震怒，下達「甲級動員令」，要求經糖果之母偕同至警局報案後，家族也隨之獲悉，據悉，包括糖果的叔伯長輩均十分憤怒，爺爺更下令所屬悉數動員一定要把人給抓到。

根據了解，這位渣男年約30歲，特徵是小鼻子、小眼睛，有近視，身高170-175公分左右，體重65公斤，身材瘦長，留著一頭韓式捲曲亂髮，總是戴著細框眼鏡。目前這位渣男還到處用假名誆騙少女中，警方也呼籲渣男快點出面投案，不然落入黑道手中，輕則傷殘、重則沒命。

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關鍵字：黑道

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