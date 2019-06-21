大阪G20峰會「國家大事」　山口組超配合下令：暫停出勤

▲日本大阪將於6月底舉行G20峰會，首相安倍晉三及各國領導人都會出席。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

日本大阪6月28、29日將舉行G20峰會，日本政府除了投入數萬警力維持治安外，日本黑道集團也決定維護日本國安，G20峰會期間「暫停一切活動」，不會讓成員出勤。

綜合日媒報導，G20峰會將會邀請各國總統、領導人以及許多高官，因此大阪政府特別注重維安問題，投入大量警力戒備，並針對阪神高速公路環狀線及灣岸線進行交通管制。

對此，日本黑道山口組是以兵庫縣為本營，分裂的神戶山口組也正好鄰近大阪，為了避開大量警力的盤查，黑道集團下令「放暑假」，要求所有成員在G20峰會期間「在家休息」，不用到公司，也暫停任何街頭的「值班活動」。

另外，位於大阪的紅燈區「飛田新地」共有159家店，號稱是大阪最大的紅燈區，日前也決定在28、29日停止營業。雖然公會表示，所有業者同時停止營業相當罕見，恐怕會對商家造成影響，不過日本有大規模的國家要事時，黑道通常會以「不惹事」為原則，配合政府行動。