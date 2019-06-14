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徐乃麟爆找「江湖2大哥」喬她！傳奇大盜「黑金城」：做面子給乃哥下台

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▲▼0522 許乃鱗說明記者會-曹小姐,徐乃鱗。（圖／記者黃克翔攝）

▲曹小姐闖入徐乃麟記者會，踢館爆料。（資料照／記者黃克翔攝）

社會中心／台北報導

綜藝大哥徐乃麟被控賣內湖「米蘭苑」豪宅詐財，日前召開記者會自清，遭曹小姐闖入踢館，她14日再度爆料，會後有2位道上重量級的江湖大哥「黑金城」、「宗哥」出面要談條件調解，且乃哥還說只要簽了聲明書，就願意還錢，但她拒絕「聲明稿和事實完全不符」。對此徐乃麟暫時不說明，將於2天後再開記者會反擊。

「我一直認為，名人不應該是遮羞布…那是我紮紮實實、辛辛苦苦賺來的錢。」曹小姐上個月到徐乃麟記者會踢館，如今再度現身爆料，記者會當晚，乃哥姿態放軟，約見面想和解，開出條件要她簽下一份聲明，就願意還本票、還錢；而聲明由徐的律師擬稿，但她看起來，當中第一、二、三點都和事實不符，「全部在圓記者會徐乃麟所說的謊」，因此憤而拒絕。

▲▼徐乃麟被爆找「江湖2大哥」喬她！傳奇大盜「黑金城」：做面子給乃哥下台。（圖／東森新聞）

▲▼徐乃麟被爆找「江湖2大哥」喬她！傳奇大盜「黑金城」：做面子給乃哥下台。（圖／東森新聞）

▲▼徐乃麟被爆找「江湖2大哥」喬她！傳奇大盜「黑金城」：做面子給乃哥下台。（圖／東森新聞）

▲徐乃麟爆找「江湖2大哥」喬事！傳奇大盜「黑金城」跟她說：做面子給乃哥下台。（圖／東森新聞）

曹小姐還加碼爆料，徐乃麟在記者會後，找來2名重量級黑道大哥介入雙方糾紛。一位是 80年代「傳奇大盜」竊盜犯，前竹聯幫文武堂堂主「黑金城」，另一位是曾因殺人案入獄、人稱「宗哥」的楊明宗，但2位大哥也因徐乃麟擬出的聲明稿真假，也意見不一。

曹小姐說，黑哥覺得還蠻中肯的，「就是做面子給乃哥下台」，宗哥則認為不夠中立，「如果今天我是他們親妹妹，他們也不會同意我簽這一份。」因為她不同意簽下聲明書，所以徐乃麟不願還本票、還錢，而且還預告之後會再召開第二次記者會，疑似要簽切結書。

曹小姐指控，徐乃麟和朋友本來想到大陸投資博弈事業，為了籌資金，找她幫忙，還把內湖豪宅「米蘭苑」拿出來貸款，要她出200萬元代墊，後又因生意往來騙簽1000萬元本票，結果共1200萬元通通沒還。不過豪宅至今還在乃哥名下，讓她吞不下這口氣，「該還我的 就該還我。」

徐乃麟透過經紀人表示，不會隨著爆料者起舞，只說16日將再度召開記者會說明。

▲▼徐乃鱗說明記者會。（圖／記者黃克翔攝）

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關鍵字：徐乃麟,江湖,黑道大哥,黑道,黑金城,宗哥,文武堂,竹聯幫

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