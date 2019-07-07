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南台灣直播水產王國「瓏豐水產」一夜倒閉！公司遭黑道包圍　執行長神隱

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▲▼瓏豐水產驚傳倒閉。（圖／翻攝瓏豐水產直播拍賣站）

▲瓏豐水產主打現撈、新鮮高級水產，業績上看近千萬元。（圖／翻攝瓏豐水產直播拍賣站）

地方中心／台南報導

由執行長蔡志祥一手打造的南台灣水產王國「瓏豐水產」，3年前乘著直播商機興起，一度業績上看近千萬元，還搭著韓流順風車，推出無刺虱目魚「韓國魚」，以及龍蝦、帝王蟹等高級水產；但如今瓏豐水產卻驚傳一夜倒閉，在外負債累累，公司還遭到黑道包圍。對此，蔡志祥則選擇神隱，拒不露面說明。

根據《自由時報》報導，蔡志祥從小輟學討海，事業擴張迅速，短短數年就搖身一變成為水產大亨，身價一度破億；數年前，蔡志祥人生轉換跑道，一手打造瓏豐水產帝國，結合高級水產的捕撈、養殖，還騰出空間開設旗艦餐廳，生意做得風生水起。

▲▼瓏豐水產驚傳倒閉。（圖／翻攝瓏豐水產直播拍賣站）

▲蔡志祥結合養殖、捕撈，開設高級水產餐廳旗艦店。（圖／翻攝瓏豐水產直播拍賣站）

約在3年前，生意嗅覺敏銳的蔡志祥嗅到直播商機，將水產王國推到網路上，商機一度上看800多萬元，除了帝王蟹、龍蝦、鮪魚等高級水產外，蔡志祥近日還搭上韓流順風車，推出了無刺虱目魚「韓國魚」搶賺韓粉財；但到達了事業顛峰後，蔡志祥的水產王國卻開始出現危機，部分廠商陸續遭拖欠貨款，如今瓏豐水產更是一夜間銷聲匿跡，不只臉書粉專直接關閉，連公司都大門深鎖，僅留下外勞員工看守。

外傳蔡志祥出現資金周轉危機，在外欠下數千萬元債務，7日無預警宣告倒閉，公司還一度遭到黑道包圍聚集；在公司關門後，蔡志祥也不知所蹤，選擇神隱避不見面。
 

▼瓏豐水產搭上直播熱潮，建立起南台灣最大水產王國，但如今公司卻傳出危機，一夜倒閉。（圖／翻攝瓏豐水產直播拍賣站）

▲▼瓏豐水產驚傳倒閉。（圖／翻攝瓏豐水產直播拍賣站）

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關鍵字：水產,瓏豐,倒閉,黑道,台南

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