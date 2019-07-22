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「租車不開車」日本人超奇妙現象　背後原因很心酸

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「租車到還車」里程數未增加？調查原因後..意外發現日本人的辛酸秘密（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲越來越多日本人租車不開車，背後原因很心酸。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

日本租車服務因為方便、便宜而大受歡迎，然而，近來汽車租賃公司卻發現，有些顧客「租車不開車」，里程數幾乎不變，究竟租車做什麼？如今背後用途曝光，也顯示日本人生活的許多心酸。

綜合日媒報導，租車公司發現，部分顧客歸還車子後，里程數幾乎沒有變化，於是調查起顧客使用車子的原因。原來，這些顧客只是想要一個「私人空間」，例如找不到吃飯空間，因此在車上吃飯、午休；或是在車上唱歌、練英文發音；也可能要與家人、朋友打電話，不想讓其他人聽見。

另外，自從2011年的日本311大地震，以及海嘯之後，也有顧客喜歡租車來為手機充電。租車公司針對480人進行問券，從中得知，每8人就有1人「租車不是要開車」，而是要拿來作為其他用途。

事實上，這種奇妙的現象也歸因於日本租車的價格低廉，在日本全國有1.2萬間租車公司推出一種「計時租車」，也就是使用30分鐘只要價400日圓（約新台幣114元），也難怪日本人認為租車可以節省許多麻煩。

不過，有許多租車公司為了壓低租車本身的費用，會規定超過固定里程數後，之後增加的里程數會斟酌收取費用。如今越來越多客人租車非駕駛目的，也讓租車公司失去部分收入，恐怕造成負面影響。

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關鍵字：日本,租車,駕駛,旅行,空間,費用,日韓要聞

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