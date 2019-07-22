　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

推動友善農業環境！農委會肥料資材補助持續受理　農友速申請

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲農糧署推動友善環境農業，經審查符合補助條件，即可獲得補助購買農糧署公告推薦有機農業適用的肥料或防治資材。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

農糧署推動友善環境農業，經審查符合補助條件，即可獲得補助購買農糧署公告推薦有機農業適用的肥料或防治資材。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為減少農友使用化學肥料，引領農友友善農業環境，農糧署持續推動友善環境農業資材補助等各項措施，農友可依農時所需，持實際經營農地之土地證明資料，直接向耕地所在地輔導窗口（農會、公所或合作社場）提出申請，經輔導單位審查符合補助條件，即可獲得補助購買農糧署公告推薦有機農業適用的肥料或防治資材。

農糧署東區分署表示，農糧署推動合理化施肥措施，搭配農委會農業試驗所及各區農業改良場進行作物整合管理、施肥技術指導，及免費提供土壤肥力檢測等服務，農民可依農業改良場之土壤肥力檢測報告或指導，購買適合的肥料資材施用或進行農田地力改良，補充缺乏的肥料或元素，除減少資源浪費，亦可兼顧農業穩定生產及維護環境永續發展。友善環境農業資材的補助項目包括：
（一）獎勵施用微生物肥料
鼓勵農民施用農糧署網站公告推薦之微生物肥料，如溶磷菌、溶鉀菌肥料，改善土壤微生物相，促進作物養分利用，補助購買憑證所列金額的1／2，每公頃最高補助5,000元。
（二）配合推動合理化施肥，獎勵農民進行農田土壤改良
農委會各試驗改良場於各地舉辦合理化施肥宣導講習、技術諮詢服務及免費土壤肥力檢測分析，依檢測結果提供農友建議施用之土壤改良資材，以改善農田土壤過酸、過鹼問題或補充微量元素，如石灰資材及微量元素肥料等，補助購買憑證所列金額的1／3，每公頃最高補助3,000元。
（三）施用國產有機質肥料，提升土壤有機質含量
1、有機及友善耕作農友：施用農糧署推薦之有機農業適用品牌肥料，每公頃施用10公噸肥料，最高補助3萬元。
2、一般慣行耕作農友：施用農糧署推薦之國產有機質品牌肥料，每公頃施用6公噸肥料，最高補助1萬2千元。
（四）推動友善環境農業及化學農藥十年減半政策，為降低對化學性防治資材之依賴度
補助農友施用生物性農藥，如蘇力菌、枯草桿菌等病蟲害防治資材，，補助購買憑證所列金額的1／2，每公頃最高補助5,000元。

▲農糧署推動友善環境農業，經審查符合補助條件，即可獲得補助購買農糧署公告推薦有機農業適用的肥料或防治資材。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

宜蘭、花蓮、台東相關農會或團體辦理23場次的肥培管理教育宣導講習。

東區分署進一步說明，肥料為農業生產必須的資材，為確保作物良好收穫，農友必須依作物生長需求及土壤肥力狀況適度施肥，一旦為求高產或因不了解各種肥料特性，施用過多化學肥料或施用方法不正確，造成浪費及環境污染。為輔導農友正確及有效施用各種肥料，2019年將請宜蘭、花蓮、台東相關農會或團體辦理23場次的肥培管理教育宣導講習，內容包括友善環境農業資材補助政策宣導、農田地力改良與農業資材介紹、土壤肥培管理，歡迎有興趣農友就近洽詢農會報名參加。

ET快訊
大雷雨暴襲北北基桃！17縣市大雨特報　氣象局：一路下到晚上
總統出訪官員買645萬免稅菸　府方證實：吳員調離現職
《金家好媳婦》導演林鷹胃癌病逝！「欣蓉」高宇蓁悲慟哀悼
每逛全聯必聽「請支援收銀」！網有感排到一肚子火　神分析曝關鍵
長榮18金釵罷工偷跑調查還沒出爐　帶頭周姓空服員搶先申請留停

關鍵字：友善,農業,肥料,資材,補助,農友,申請,肥力,檢測,污染

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鄭文燦見証　桃園航空城公司、創奕能源、華電聯網簽署MOU

推動友善農業環境！農委會肥料資材補助持續受理　農友速申請

桃園捷運招募資深優秀軌道人才　56缺額最高薪資有76K！

颱風天豪雨路倒傷農　泰武警消及時協助救援…按讚不斷

嘉市民生國中棒球隊日本國際交流　城隍廟贊助20萬

貨車開到沒油「刁」在桃園山區　暖警提油送電解困

綺麗珊瑚東岸聯盟棒球賽27日開打　8成棒勁旅台東激戰10天

周幼偉接任台南市警局長　黃偉哲期勉行動警政續造幸福城市

大豪雨自小客車闖積水區受困台階　友人PO臉書求救嘛也通

謝進賢接掌宜蘭縣警察局　林姿妙：一起拚出宜蘭好治安

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

到世界最貴國家「瑞士」玩一周！ 兩人花17萬體驗神級住宿+美景

賀！蔡桃貴1歲啦～　抓周可愛萌樣大放送

楊紫一見李現「無尾熊抱轉圈圈」　 甜蜜告白：只要你喜歡我都可以

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

「用閃亮的歌聲開始現場演唱！」 他爆笑重現真珠美人魚經典神曲

鄭文燦見証　桃園航空城公司、創奕能源、華電聯網簽署MOU

推動友善農業環境！農委會肥料資材補助持續受理　農友速申請

桃園捷運招募資深優秀軌道人才　56缺額最高薪資有76K！

颱風天豪雨路倒傷農　泰武警消及時協助救援…按讚不斷

嘉市民生國中棒球隊日本國際交流　城隍廟贊助20萬

貨車開到沒油「刁」在桃園山區　暖警提油送電解困

綺麗珊瑚東岸聯盟棒球賽27日開打　8成棒勁旅台東激戰10天

周幼偉接任台南市警局長　黃偉哲期勉行動警政續造幸福城市

大豪雨自小客車闖積水區受困台階　友人PO臉書求救嘛也通

謝進賢接掌宜蘭縣警察局　林姿妙：一起拚出宜蘭好治安

資訊董座「外遇離婚+事業受挫」上吊亡　正宮要小三賠600萬

開戶需填年薪！他好奇女行員是否「更容易鎖定高富帥」　網點破關鍵打臉

柴柴一張睡照秒認證「她是親媽」　網友笑翻：有其主必有其狗

蘇永欽／以國安為理由　犧牲言論自由？

影／短髮正妹嗆「內湖捷運站出口準備殺人」　網轟想紅警方看到了

參與產學合作為職涯做準備　券商：動員多部門助學子融入金融圈

CNN：暴力之夜震撼香港！元朗白衣人狂毆市民　記者直擊警射橡膠子彈

鄭文燦見証　桃園航空城公司、創奕能源、華電聯網簽署MOU

嗆聲拚詠春！吃屎哥「沒去直播吃屎」槓上連千毅　激動喊：我現拉現吃！

屏東市酒吧酒客爆衝突　摔杯子砸桌椅！警快打部隊壓制

老公偷吃保母！正宮捉姦在床 「怒轟3槍」寶寶目睹驚嚇爆哭

地方熱門新聞

彰化10天連4場送肉粽！7/2..

媽帶兒玩夜市碰碰車　撞凹轎車秒..

2020流行市長選總統　鄭文燦..

廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內..

青農呂昆翰智慧化水耕蔬菜

高雄楠梓「馬路變汪洋」　30國..

鳳山慘淹　驚見「威尼斯水上咖啡..

童話世界藏苗栗　泰迪熊變哈比屋

為6萬醫藥費　婆婆忍病痛賣玉蘭..

威天宮慶關公生　信眾扮「康熙」..

大安沙雕季落幕　18座沙雕自然..

鳳頭燕鷗頭卡塑膠袋　高速俯衝海..

花蓮好事集成立實體店　提供友善..

王正坤號召台南醫界力挺王定宇連..

更多熱門

相關新聞

花蓮好事集成立實體店　提供友善小農平台

花蓮好事集協會成立實體店鋪，21日舉行「花蓮好事集」開幕茶會，縣長徐榛蔚到場以行動支持在地小農展售的優質農特產品，以及藝術家手作的特色工藝品，並與在地小農及文創工作者互相交流並祝福店面生意昌隆，「好人多的地方，總有好事會發生。」

桃園夜間巡守騎乘電動機車不擾民

桃園青農結業　累積培育130人

韓要「受災每戶2萬」中央點頭　高市：樂觀其成

即／加發受災補助　行政院回應了

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

高鐵買一送一！7/22晚間限時1小時

BY2唱跳「全場歡呼結果0分」當場臉垮

台中加油站離奇盜刷　中信銀回應了

元朗白衣人攻擊　大肚孕婦被毆倒地

滿滿蜆仔只要100！他見底部機關心涼了

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊戲王」

藍色充氣城堡突塌陷　8歲女童亡

LINE轉傳蔡送海地45億　辣媽GG挨告

宋慧喬IG刪光宋仲基！親宣布調解結果

他手指發黑　竟因30年壞習慣恐怖斷指

影／酒駕女無視警察　「360°迴轉」衝撞人群

元朗白衣人殺紅眼追打嬰兒！父母竄逃…港星氣炸嗆警

1女墜落板橋車站月台釀死傷！

短髮正妹嗆在內湖捷運站殺人　網轟想紅

更多

最夯影音

更多

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面