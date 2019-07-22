推動友善農業環境！農委會肥料資材補助持續受理　農友速申請

▲農糧署推動友善環境農業，經審查符合補助條件，即可獲得補助購買農糧署公告推薦有機農業適用的肥料或防治資材。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為減少農友使用化學肥料，引領農友友善農業環境，農糧署持續推動友善環境農業資材補助等各項措施，農友可依農時所需，持實際經營農地之土地證明資料，直接向耕地所在地輔導窗口（農會、公所或合作社場）提出申請，經輔導單位審查符合補助條件，即可獲得補助購買農糧署公告推薦有機農業適用的肥料或防治資材。

農糧署東區分署表示，農糧署推動合理化施肥措施，搭配農委會農業試驗所及各區農業改良場進行作物整合管理、施肥技術指導，及免費提供土壤肥力檢測等服務，農民可依農業改良場之土壤肥力檢測報告或指導，購買適合的肥料資材施用或進行農田地力改良，補充缺乏的肥料或元素，除減少資源浪費，亦可兼顧農業穩定生產及維護環境永續發展。友善環境農業資材的補助項目包括：

（一）獎勵施用微生物肥料

鼓勵農民施用農糧署網站公告推薦之微生物肥料，如溶磷菌、溶鉀菌肥料，改善土壤微生物相，促進作物養分利用，補助購買憑證所列金額的1／2，每公頃最高補助5,000元。

（二）配合推動合理化施肥，獎勵農民進行農田土壤改良

農委會各試驗改良場於各地舉辦合理化施肥宣導講習、技術諮詢服務及免費土壤肥力檢測分析，依檢測結果提供農友建議施用之土壤改良資材，以改善農田土壤過酸、過鹼問題或補充微量元素，如石灰資材及微量元素肥料等，補助購買憑證所列金額的1／3，每公頃最高補助3,000元。

（三）施用國產有機質肥料，提升土壤有機質含量

1、有機及友善耕作農友：施用農糧署推薦之有機農業適用品牌肥料，每公頃施用10公噸肥料，最高補助3萬元。

2、一般慣行耕作農友：施用農糧署推薦之國產有機質品牌肥料，每公頃施用6公噸肥料，最高補助1萬2千元。

（四）推動友善環境農業及化學農藥十年減半政策，為降低對化學性防治資材之依賴度

補助農友施用生物性農藥，如蘇力菌、枯草桿菌等病蟲害防治資材，，補助購買憑證所列金額的1／2，每公頃最高補助5,000元。

▲宜蘭、花蓮、台東相關農會或團體辦理23場次的肥培管理教育宣導講習。

東區分署進一步說明，肥料為農業生產必須的資材，為確保作物良好收穫，農友必須依作物生長需求及土壤肥力狀況適度施肥，一旦為求高產或因不了解各種肥料特性，施用過多化學肥料或施用方法不正確，造成浪費及環境污染。為輔導農友正確及有效施用各種肥料，2019年將請宜蘭、花蓮、台東相關農會或團體辦理23場次的肥培管理教育宣導講習，內容包括友善環境農業資材補助政策宣導、農田地力改良與農業資材介紹、土壤肥培管理，歡迎有興趣農友就近洽詢農會報名參加。