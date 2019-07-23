3人聯手虐死1歲女童「抄經書懺悔」　生父痛斥：人都打死道歉也沒用

▲台南1歲薛姓女童遭凌虐致死案召開辯論庭，被害女童祖母出庭聆聽。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南1歲薛姓女童遭未成年生母及生母薛姓表姐、何姓表姐夫及李姓友人凌虐致死案，台南地院7月23日上午開辯論庭，薛姓表姐等3名被告當庭向女童生父、祖母道歉，薛姓表姐還說她抄經迴向死去的女童懺悔，女童生父痛斥人都被打死了，道歉也沒用，希望法官還給女兒一個公道。

台南地院23日召開女童遭虐死案辯論庭，女童生母的薛姓表姐、何姓表姐夫、李姓友人等3嫌都否認殺人，但對傷害及凌虐部分認罪。薛姓表姐當庭向女童生父及祖母道歉，表示她在看守所內抄寫經書，想要迴向給死去的女童，並希望把抄寫經書拿給女童的父親。女童生父當庭痛斥指出：「人都被他們打死了，道歉也沒有用」。

何姓表姐夫說，他很對不起，願意接受法律制裁，還給女童一個公道，也希望法官念在他是初犯，父母年事已高，能從輕量刑，讓他儘快回到社會、努力賺錢賠償被害人。生母的李姓友人說他做了天理不容的事，也是最壞的示範，他有生之年一定會努力取得被害人及家屬原諒，他也向社會大眾致歉。

據了解，被告薛姓表姐聲請精神鑑定，嘉南療養院鑑定結果認為她有思覺失調人格障礙，具有奇特信念魔奇式的思考，但對辨識違法行為能力，沒有顯著降低。

檢察官指出，被告薛姓表姐等3人尚無自為人類的同理心，對於犯行始終無悔過之意，有與世長期隔絕的必要，建請刑庭判處無期徒刑、宣告褫奪公權終身，終生在獄中對死者懺悟，以慰死者在天之靈。台南地院合議庭宣告預定在8月15日上午11時宣判。