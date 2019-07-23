國安局＆華航疑共同走私免稅菸　議員砲打林佳龍：交通部長應知所進退

▲李中、黃馨慧指出，林佳龍應負起政治責任。（圖／李中辦公室提供）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨籍台中市議員李中與黃馨慧23日下午舉行記者會，他們表示，總統侍衛官走私香菸是整個國安單位與華航公司的集團性犯罪行為，這不僅顯示總統蔡英文管理無能，交通部長林佳龍也應知所進退，負起政治責任。

李中指出，一個國安局少校如何一次拿出6百多萬元，走私9800條香菸，這絕對不是一、兩個人就能完成，顯然是整個國安單位與華航公司的集團性犯罪行為。除了國安的責任外，也應追究交通部及華航公司的政治與行政責任。

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李中說，總統出國訪問，交通部理應負起專機任務的督導責任，主持專機會議的就是林佳龍4月份剛任命的董事長兼總經理謝世謙，而主導專機任務的是曾任邱義仁機要的華航資深副總經理羅雅美，負責免稅品的則是空品部副總邱彰信，他是民進黨立委邱議瑩的弟弟，這些人都很清楚要採購的物品清單，卻知情不報。

他強調，民眾都知道這牽涉到國安、走私、逃漏稅的行為，林佳龍竟然想用輕飄飄的配合調查說法，來推卸他應該負起的政治責任，全國民眾無法接受這樣推諉的態度。

黃馨慧表示，前國安局長彭勝竹是隨著蔡英文2016年5月上任的「開朝元老」，更是蔡政府首任國安局長，彭勝竹下台頂多是「政治正確」，身為任命者的蔡英文難道沒有責任？東窗事發後，蔡英文說要深刻檢討，但用人連連出包，總統出訪專機變成最大走私管道，釀成桃園機場史上最大宗走私菸案件，最該檢討的恐怕應該是蔡總統，根本沒有用人治國的管理能力。